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    Триває третя операція з евакуації з Маріуполя, – генсек ООН

    Триває третя операція з евакуації з Маріуполя, – генсек ООН

    Представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста проводять складну операцію і координують свої дії з представниками російських окупантів

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що на території заводу «Азовсталь« приступили до третього етапу евакуації цивільних осіб. Врятовано близько 500 осіб за час роботи гуманітарного коридору. Про це повідомив Гутерріш в Радбезі ООН.

    Він зазначив, що представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста проводять складну операцію і координують свої дії з представниками російських окупантів і урядом України.

    «На сьогодні в цілому близько 500 цивільних осіб отримали довгоочікуване полегшення – після того, як прожили під безперервними обстрілами і в умовах нестачі води, їжі та санітарних умов», – сказав генсек ООН.

    Нагадаємо, учора, 4 травня, українські ЗМІ повідомили про те, що окупанти змогли прорватися на територію «Азовсталі», де ведуть оборону українські війська.

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника.

    Генеральний штаб ЗСУ увечері того ж дня зазначив, що рашисти не мають успіху у своїй черговій спробі наступу на «Азовсталь».

    У ніч на 5 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні заявив, що на території «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Триває третя операція з евакуації з Маріуполя, – генсек ООН