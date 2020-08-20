Ізраїль може вивезти останки рабі Нахмана з Умані



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Могила цадика рабі Нахмана в Умані

Хасиди давно вимагають перевезти останки цадика раббі Нахмана з України до Ізраїлю

Верховний суд Ізраїлю зобов’язав уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а також Єврейське агентство відповісти на петицію і пояснити, чому влада країни не працює над поверненням останків відомого цадика рабі Нахмана з Умані.

Петицію за допомогою адвоката подав Шарон Шельцер, який є послідовником брацлавського хасидизму, повідомляє Jewishpress.com.

Автор петиції також просить Верховний суд провести термінове слухання з цього питання, адже паломництво брацлавських хасидів до Умані, де розташована могила відомого рабина, залишається під питанням через карантинні обмеження. Слухання, на думку укладачів документа, повинно пройти якомога швидше, щоб перепоховати цадика до святкування Рош га-Шана.

У петиції згадуються випадки, коли Ізраїль повертав на батьківщину останки видатних особистостей, а також спроби ізраїльської влади повернути рабі Нахмана.

Новий рік за іудейським календарем хасиди всього світу зустрічатимуть у період з 29 вересня по 1 жовтня. Щорічні культові заходи з нагоди Рош га-Шана відбуваються на могилі цадика Нахмана в Умані та в приміщенні місцевої синагоги, куди в цей час з’їжджаються тисячі хасидів.

Як відомо, через пандемію та загрозу поширення коронавірусу Кабінет міністрів заборонив цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

11 серпня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань.