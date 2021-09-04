До Умані прибули ізраїльські поліцейські (фото, відео)

11 поліцейських з Ізраїлю спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва брацлавських хасидів

До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції, передає Укрінформ.

Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.

Прибуття ізраїльських поліцейських в Україну Автор: Національна поліція

«Усім присутнім доведена інформація щодо дотримання законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог», – зазначив Коваленко.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко показав ізраїльським колегам Міжнародну поліцейську станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.

Поліцейські з Ізраїлю, разом з українськими правоохоронцями, до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.

Цього року очікується приїзд до Умані 50 тисяч брацлавських хасидів з усього світу. Урочистості триватимуть з 6 по 8 вересня.

Додамо, що хасидів в Умані охоронятимуть водолази.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.