До Умані прибули ізраїльські поліцейські (фото, відео)
11 поліцейських з Ізраїлю спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва брацлавських хасидів
До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції, передає Укрінформ.
Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.
«Усім присутнім доведена інформація щодо дотримання законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог», – зазначив Коваленко.
Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко показав ізраїльським колегам Міжнародну поліцейську станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.
Поліцейські з Ізраїлю, разом з українськими правоохоронцями, до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.
Цього року очікується приїзд до Умані 50 тисяч брацлавських хасидів з усього світу. Урочистості триватимуть з 6 по 8 вересня.
Додамо, що хасидів в Умані охоронятимуть водолази.
Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.
До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.
Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.