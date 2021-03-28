На Прикарпатті послаблюють карантин, але Буковель залишається закритим

З понеділка будуть зняті блокпости на в’їздах/виїздах в область, але залишаться блокпости в селі Поляниця Надвірнянського району

Обласна комісія з ТЕБ і НС продовжила обмеження на в’їзд туристів до села Поляниця, де розташований курорт «Буковель», до 10 квітня.

Про це повідомляє місцеве видання «Курс».

Водночас комісія вирішила послабити деякі інші карантинні обмеження в Івано-Франківській області з 29 березня.

Зокрема, дозволять роботу дитячих садків з 29 березня та молодшої школи (1-4 класи) з 5 квітня.

Також з понеділка будуть зняті блокпости на в’їздах/виїздах в область. Залишать тільки блокпости в селі Поляниця Надвірнянського району.

Раніше Укрзалізниця повідомила про продовження обмеження на посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області до 6 квітня.

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук у мережі Фейсбук повідомив, що Івано-Франківська область наразі не відповідає показникам, які б дозволили перейти до «помаранчевої» карантинної зони.

«До остаточної стабілізації ситуації ми не можемо скасовувати ті обмеження, які впливають на епідемічну ситуацію, зокрема проведення масових заходів та концентрація людей у транспорті.

Та, з іншої сторони, треба зважати на потреби жителів області. Тому, враховуючи останні зміни від Кабінету Міністрів України, ми послаблюємо деякі протиепідемічні заходи.

Зокрема, є підстави поетапно скасовувати обмеження у сфері освіти: спочатку в закладах дошкільної освіти, згодом у закладах загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів, з обов’язковим дотриманням протиепідемічних заходів.

Крім того, задля вирішення проблем малого бізнесу напрацьовано та введено в дію відповідні рекомендації для створення умов, що дозволять частково відновити роботу підприємців в умовах карантину», – написав голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

Як повідомлялося, після віднесення Івано-Франківської області до «червоної» карантинної зони з 26 лютого на «Буковелі» були введені більш суворі карантинні обмеження: заклади громадського харчування працюють тільки навинос, скасовані масові заходи, концерти і розважальні програми.

За словами постійних відвідувачів і співробітників, кількість відпочивальників для цієї пори року невелика, незважаючи на чудові погодні умови для катання.

Регулярне пасажирське сполучення з Івано-Франківською областю зупинено на початку березня.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині критична ситуація з коронавірусом. В Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

Від 11 березня через обмеження «червоної зони» Івано-Франківськ зупинив тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

В Івано-Франківську через карантинні обмеження періодично протестують підприємці. У четвер, 11 березня, на в’їзді в гірськолижного курорту «Буковель» підприємці перекрили дорогу з вимогою закрити курорт на карантин.

Кілька десятків людей ходили постійно пішохідним переходом, час від часу пропускаючи авто. У такий спосіб хочуть привернути увагу до несправедливого введення карантинних обмежень. Мовляв, роботу магазинів, ринків, ресторанів, кафе заборонено, транспорт зупинено, а курорт продовжує приймати туристів.

«Європейська солідарність» теж вимагає від влади припинити роботу курорту «Буковель» на Прикарпатті через загрозливу епідемічну ситуацію в регіоні.

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