Cтрілки годинників перевели на одну годину вперед

У ніч на 28 березня Україна перейшла на літній час. О 3:00 за київським часом стрілки годинників перевели на одну годину вперед.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«28 березня 2021 року о 3 (третій) годині за київським часом на території України запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед», – зазначається у повідомленні.

При цьому у міністерстві нагадали, що перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Згідно з цим документом, Україна щорічно переводить годинникову стрілку в останню неділю березня на 1 годину вперед (перехід на літній час) і в останню неділю жовтня на 1 годину назад (перехід на зимовий час).

Зазначимо, що сучасні електронні гаджети самі справляються з цією функцією, а ось годинник зі стрілками та інші застарілі пристрої доведеться переводити вручну.

На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.

Як легко перейти на літній час:

Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день. Легко прожене сонливість контрастний душ.

Сезонне переведення часу в нашій країні здійснюється двічі на рік: в останню неділю березня – на годину вперед, а в останні вихідні жовтня – на годину назад. Така традиція була започаткована ще у 1981 році в Радянському Союзі, а в 1996-му подібна практика урядовим рішенням була закріплена і в Україні.

Така метода прийшла до нас з Британії, де годинники почали переводити з метою економії електроенергії. У сучасному світі це вже вважають недоцільним, тому багато країн від такої практики відмовилися.

В Україні було вже кілька спроб скасувати переведення часу, але вони були безуспішні. Зокрема, 3 березня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, але під час обговорення 19 березня – його відправили на повторне друге читання.

Після першого голосування передбачалося, що час буде переведено в березні, а потім – у жовтні 2021-го годинники переведуть в останній раз, оскільки зимовий час є для нашого часового поясу природним.

На думку ініціатора законопроекту Руслана Стефанчука, «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій».