Кабмін визначив дати завершення навчального року у школах і коледжах



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Закінчення навчального року має відбутися не пізніше 1 липня 2020 року для тих, хто продовжить вчитися у школі з вересня

Для учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, навчальний рік закінчується протягом 10 робочих днів після визначення результатів додаткової сесії ЗНО

Кабінет міністрів визначив дати завершення навчального року для учнів та випускників шкіл, а також учнів закладів профосвіти. Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні 25 червня.

Згідно з рішенням уряду, у зв’язку з запровадженням заходів, спрямованих на запобігання поширенню в Україні коронавірусу, закінчення 2019/2020 навчального року для учнів закладів загальної середньої освіти, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 2020/2021 навчальному році, відбудеться не пізніше 1 липня 2020 року.

Для учнів закладів загальної середньої освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, цей навчальний рік закінчується протягом 10 робочих днів після визначення результатів додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не пізніше 31 серпня 2020 року.

Водночас для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти закінчення навчального року передбачено не пізніше 31 липня 2020 року.

До відома, Міносвіти роз’яснило, як цьогоріч рахуватимуть середній бал атестату.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Сьогодні, 25 червня, уряд призначив виконувача обов’язків міністра освіти.

Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв, що випускники з західних областей матимуть окрему можливість для складання ЗНО.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином 25 червня перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.