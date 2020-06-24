Ляшко пояснив, як завтра перевірятимуть учнів перед складанням ЗНО



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Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії

Усім буде надано захисні маски, а біля шкіл чергуватимуть медики

Заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином завтра перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання - зокрема, перед входом їх буде опитано про стан здоров’я медичними працівниками закладу, проведена термометрія. Про це він сказав під час брифінгу.

«Хотів би нагадати, що завтра, 25 червня, відбувається старт зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд, органи місцевого самоврядування, департаменти освіти і охорони здоров’я, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, головні державні санітарні лікарі областей, директори шкіл, а також вихователі зробили все можливе для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО в умовах карантину на території нашої країни… На завтра в кожній школі, яка є пунктом тестування, будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. Розроблені певні графіки, діти, які будуть приходити на здачу ЗНО, їм визначено час, на який вони повинні прийти, перед входом їх буде опитано про стан здоров’я медичними працівниками закладу, проведена термометрія, показано, чітко визначена аудиторія, в якій будуть здавати ЗНО», - сказав чиновник.

Він зазначив, що учні проходитимуть до аудиторій по стрілках. У самій аудиторії перебуватиме 15 осіб, а робочі місця будуть розставлені на відстані не менше 1,2 метра.

«По школах розставлені антисептики для обробки рук, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО», - додав Ляшко.

За його словами, всім буде надано захисні маски, термометри є, у медпрацівників є захисні костюми, а біля шкіл буде організоване медичне чергування.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Нагадаємо, що вже з'явилися результати пробного ЗНО. Їх можна перевірити.

Також у Міносвіти розповіли, який буде формат роботи шкіл у новому навчальному році.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.