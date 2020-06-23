У Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА



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Випускникам, які не бажають проходити ДПА, необхідно видати свідоцтва про атестати із записом «звільнений(а)» у відповідній графі бланку

Здобувачі освіти, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати їх без проходження ДПА

Керівникам закладів загальної середньої та професійної освіти потрібно створити перелік учнів, які бажають пройти державну підсумкову атестацію (ДПА).

Вони отримають свідоцтва про здобуття освіти і додатки до них на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання або випробування в закладі освіти.

Такі рекомендації надало Міністерство освіти і науки у пояснювальному листі, щодо скасування обов'язкової державної підсумкової атестації.

Зазначається, що випускникам, які не бажають проходити ДПА, необхідно видати свідоцтва про атестати із записом «звільнений(а)» у відповідній графі бланку.

Здобувачі освіти, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати їх без проходження ДПА.

Учні, які не проходять ДПА можуть невідкладно отримати свої атестати, але не раніше дати видачі відповідного свідоцтва.

Щоб визначити випускників, які бажають пройти ДПА, рекомендовано отримати відповідну заяву-підтвердження.

Заява має бути від повнолітніх здобувачів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітніх.

Таку заяву можна подати до закладу особисто або у надіслати скан-копію електронною поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти.

Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО, закладам необхідно:

організувати підвезення учасників до пунктів тестування;

після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, зазначивши результати у відповідній.

Школярі, які проходять ДПА у освітньому закладі, зможуть отримати сертифікат після результатів випробування.

Нагадаємо, 22 червня президент підписав закон про звільнення цьогорічних випускників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.