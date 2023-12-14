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Державна програма морського страхування досі не почала працювати – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Державна програма морського страхування досі не почала працювати – експерт
У держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали, акцентував юрист
фото з відкритих джерел

Державна програма морського страхування передбачає $50 мільйонів на покриття, однак досі не працює – експерт

Відкриття у серпні-вересні морського коридору та його відносно стабільна робота дозволили значно наростити український експорт через морські порти, оскільки відкритими, крім дунайських, стали порти Великої Одеси. Вже відомо, що цим коридором скористались вже 250 суден, завантажені 9 млн т вантажів. Але страховий механізм від держави так і не почав працювати. Про це пише провідний юрист, адвокат юридичної компанії Interlegal Дмитро Очколяс.

«У червні 2023 року Кабінет міністрів України впровадив новий порядок, який гарантував відшкодування завданої шкоди судновласникам, власникам суден, компенсацію збитків внаслідок збройної агресії з боку РФ. Гарантії поширюються на ситуації, коли завдана шкода виникає внаслідок збройної агресії РФ, під час перебування судна в територіальних водах України (12 миль), якщо вони транспортують вантажі до або з відкритих портів України», – вказує Очколяс.

Компенсація передбачена, зокрема, за повне руйнування (total loss) судна, за витрати на відновлення конструктивних пошкоджень судна, збитки через втрату або пошкодження вантажу, та з ушкодженням здоров’я членів екіпажу. При цьому Україна гарантує компенсацію лише у випадку, якщо страхова компанія судновласника відмовила у виплаті страхового відшкодування.

«Заяви на отримання компенсації слід подавати до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, разом із підтверджуючими документами, не пізніше, ніж протягом 90 календарних днів з моменту відмови страховика у страховому відшкодуванні. Але варто зауважити, що у наведеного фонду не було можливості показати себе в дії. De jure – положення зрозумілі. Але оцінити De facto їх роботу неможливо», – підкреслив Очколяс.

У держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали, акцентував юрист.

«У держбюджеті-2024 розмір фонду страхування суден від військових ризиків було скорочено у 10 разів – до 2 млрд грн (за рахунок резервного фонду держбюджету). У середині листопада Кабмін виділив кошти, які мають стати гарантією покриття збитків у разі їх настання. До механізму залучено Експортно-кредитне агентство, «Укргазбанк», «Укрексімбанк» та пул із 14 страхувальників. Загальна сума покриття за програмою – $50 млн. Але цей механізм так і не запрацював», – резюмував експерт.

Як відомо, український морський коридор було відкрито завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури та ЗСУ. Водночас експерти та учасники ринку зауважують: для того, щоб наростити обсяг експорту новим коридором, необхідно посилити ППО в портах, забезпечити безпеку суден у морі від мін, та розробити систему страхування з залученням міжнародних страхових компаній.

Теги: Кабмін експорт адвокат Україна робота страхування

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