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Микола Княжицький Народний депутат України

Ситуація на кордоні. У чому причина повної бездіяльності польської влади?

glavcom.ua
Кордон потрібно розблокувати якомога скоріше
фото: Радіо Свобода

Справжнім прем’єром Польщі буде Туск

Продовжується блокування українсько-польського кордону, хоча всіх протестувальників – як кіт наплакав. Навіть польські журналісти інформують, що на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ їх 5-6 чоловік.

Це перехід із найбільшим обсягом вантажних перевезень. Своєрідна аорта, що йде до серця, якщо транспортні шляхи порівняти з кровообігом економіки та забезпечення нашої армії всім необхідним.

У чому ж причина такого кричущого безправ’я і повної бездіяльності польської влади?

У внутрішній польській політиці та потуранні польською владою діяльності проросійських сил, які діють на шкоду України і самої Польщі.

Учора відбувся черговий акт політичного театру. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький представив склад свого нового уряду і його присягу прийняв президент Анджей Дуда.

Це уряд на два тижні, бо в Сеймі сформована нова опозиційна більшість, яка не підтримає уряду Моравецького. Кандидатом від цієї нової більшості на посаду прем’єр-міністра є Дональд Туск.

Уряд на два тижні означає, що він не зробить нічого для розблокування кордону, бо насправді теперішня польська влада сприяє організаторам незаконного перекриття пунктів пропуску.

Учора я був на кордоні, бачив оце безправ’я на власні очі. Українські водії розказали, що поліція зупиняє наші вантажівки, скеровуючи їх на своєрідний «контроль» до протестувальників. І це вони перевіряють, чи вантаж комерційний, гуманітарний чи може мати і військове призначення.

Виходить, що сьогодні в Польщі влада лежить на вулиці, її може застосовувати кожен, кому не ліньки. Наприклад, представники проросійської партії «Конфедерація».

На цьому факті необхідно наголосити окремо, адже блокування українсько-польського кордону завдає непоправної шкоди Україні в зимовий час, коли всі готуємося до масованих ударів по нашій інфраструктурі. Прямо чи побіжно грає на реалізацію російського сценарію послаблення України в критичний період зими.

Є ще одна складова політичного театру, який розігрується в Польщі, а саме – представництво цієї країни на засіданні Європейської ради 14-15 грудня. Під час цього саміту вирішуватиметься доля початку переговорів про членство України в Європейському Союзу, питання фінансової допомоги для нашої держави та запровадження 12-го пакету санкцій проти Росії.

Всі ці рішення хоче блокувати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його потрібно зупинити. Так само як інших прихильників Росії. А Дональд Туск – це справжній друг України, який обіцяв відновити добросусідські відносини з Україною. Після виступу спікера Фінляндії у парламенті згадую, як блискуче колись Туск виступав українською мовою у Верховній Раді.

Отже, тепер про конституційні дати польського політичного процесу.

Уряд Моравецького припинить своє існування 11 грудня, бо він не отримає в Сеймі вотум довіри. Обрання Туска та його кабінету має відбутися цього дня або ж 12 грудня. Президент Дуда повинен прийняти присягу нового прем’єра та його міністрів 13 грудня.

Якщо так станеться, тоді на засіданні Євроради Польщу представлятиме Туск, що посилить позиції нашої держави.

В ЄС Дональда Туска добре знають і шанують як голову Європейської ради у 2014-2020 роках. Виходячи з характеристик польського прем’єра, він буде одним із провідних європейських політиків і неформальним лідером Центрально-Східної Європи. З огляду на його особисті якості, а також потенціал і значення Польщі для ЄС та НАТО.

Українцям варто вболівати за такий сценарій, бо його реалізація посилить позиції нашої держави під час доленосного засідання Європейської ради.

А кордон потрібно розблокувати вже сьогодні. Це допоможе зміцнити проукраїнські позиції прем’єр-міністра Туска в Європі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна кордон

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