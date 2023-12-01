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Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
Словацькі протестувальники планують пропускати вантажівки в обмеженій кількості
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Блокування руху вантажівок почалося сьогодні о 16:05 на території Словаччини через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке»

Державна прикордонна служба України повідомила подробиці блокування руху вантажівок на території Словаччини.

Як зазначає пресслужба ДПСУ, блокування почалося нині, 1 грудня, о 16:05 на території Словаччини через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке», суміжний українському КПП «Ужгород». Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

«Відомо, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину», – зазначили прикордонники. 

Крім того, на в’їзд у Словаччину рух блокувати не будуть. Також не обмежуватимуть рух легкового автотранспорту й автобусів.

Як повідомлялося, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) з 1 грудня розпочне блокування прикордонного пункту «Вишнє Нємецьке – Ужгород».

Напередодні словацькі перевізники пригрозили з п'ятниці заблокувати головний пункт пропуску країни на кордоні з Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників.

До слова, Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону.

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Теги: протест Словаччина пункт пропуску кордон

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