Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується – Держприкордонслужба

У напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок

Сьогодні, 15 грудня, рух вантажівок на кордоні України зі Словаччиною поступово розблоковується. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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За інформацією прикордонників, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке».

У Держприкордонслужбі додали, що з моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

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Раніше повідомлялося, що 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску «Ужгород», що сумісний з КПП «Вишнє Німецьке». Словацькі перевізники обмежували рух вантажівок, які прямують із України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не заблокований.

До відома, 10 грудня, словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Як ідеться у повідомленні, блокада кордону розпочалася 11 грудня о 15:00 і триватиме до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги перевізників. Кордон заблокують для вантажних перевезень, пасажирський рух обмежувати не будуть.