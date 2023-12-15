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Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується – Держприкордонслужба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується – Держприкордонслужба
11 грудня Словаччина відновила блокаду кордону з Україною
фото з відкритих джерел

У напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок

Сьогодні, 15 грудня, рух вантажівок на кордоні України зі Словаччиною поступово розблоковується. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією прикордонників, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке».

У Держприкордонслужбі додали, що з моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Раніше повідомлялося, що 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску «Ужгород», що сумісний з КПП  «Вишнє Німецьке». Словацькі перевізники обмежували рух вантажівок, які прямують із України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не заблокований.

До відома, 10 грудня, словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Як ідеться у повідомленні, блокада кордону розпочалася 11 грудня о 15:00 і триватиме до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги перевізників. Кордон заблокують для вантажних перевезень, пасажирський рух обмежувати не будуть.

Теги: прикордонники Держприкордонслужба Словаччина кордон

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Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується – Держприкордонслужба
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