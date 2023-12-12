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Фінляндія відкриє пункти пропуску на кордоні з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фінляндія відкриє пункти пропуску на кордоні з РФ
Уряд Фінляндії може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону
фото з відкритих джерел

Фінляндія відкриє пункти пропуску Вааліма та Ніірала

Уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Ще з кінця листопада весь кордон залишається закритим. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Yle.

За словами глави уряду, Фінляндія відкриє пункти пропуску Вааліма та Ніірала.

Орпо уточнив, що рішення було ухвалено одноголосно, але нагадав, що уряд може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону. При цьому міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла, що таке рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус у коментарі журналістам зазначив, що ці прикордонні пункти відкрили для того, щоб люди, які мешкають по обидва боки кордону, змогли відвідувати своїх родичів.

Нагадаємо, уряд Фінляндії розірвав угоду про прикордонну співпрацю з Росією, укладену у 2012 році. Припинення співпраці ініціювала російська сторона, яка ще наприкінці жовтня надіслала відповідне повідомлення МЗС Фінляндії.

Раніше Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

22 листопада, уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.

До слова, Прикордонна служба Євросоюзу розмістила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією після рішення фінської влади тимчасово закрити всі пункти пропуску через наплив мігрантів, час перебування додаткових сил буде залежати від ситуації. 

Теги: біженці росія Фінляндія кордон пункт пропуску

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