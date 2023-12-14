Естонія відгородилася від Росії 40-кілометровим парканом

Згодом східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереженням за безпілотниками

Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку безпілотного спостереження та радіолокаційного моніторингу позицій

Естонія планує розбудувати високотехнологічну сучасну прикордонну інфраструктуру. Цього тижня завершилося будівництво 40-кілометрового паркану вздовж південного кордону із Росією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец для Politico.

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За словами очільника відомства, після 2025 року «східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереженням за безпілотниками».

Журналісти пишуть, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону, оскільки зростає занепокоєння щодо недружніх дій Росії щодо інших країн ЄС.

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Варто зазначити, що Фінляндія закрила свої пункти пропуску після того, як Гельсінкі звинуватила Росію в тому, що вона допомагає мігрантам перетнути їхній кордон. Згодом два пункти пропуски знову відкрили, але вони все ще побоюються, що Москва спробує використовувати потоки мігрантів як зброю.

«У нас немає посиленого тиску. Але, звичайно, ми готові, якщо це станеться», – сказав Ляанемец, стоячи біля огорожі з видом на російську територію.

Він додав, що Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження та радіолокаційний моніторинг позицій.

Раніше на прикордонному переході між Естонією та РФ з'явилися «зуби дракона». Їх встановили на мосту в Нарві, що є прикордонним переходом поблизу російського Івангорода.

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Також повідомлялося, що ще одна країна готується до закриття кордону з Росією. Росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу. Загородження в Естонії готуються у зв’язку з тим, що з 1 лютого закриється на реконструкцію російський пункт пропуску «Івангород».

Нагадаємо, Україна та Естонія будуватимуть оборонні системи нового покоління. Першим кроком буде стратегічне співробітництво для визначення потреб Збройних Сил України та розгляду можливостей використання роботизованих платформ на полі бою.