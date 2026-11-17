Експеримент за участі військових триватиме протягом року з дня набрання постановою чинності

Кабінет Міністрів запровадив на один рік експериментальний проєкт, який передбачає новий порядок переміщення військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії за власною ініціативою через електронний кабінет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідну постанову №1426.

Проєкт охоплює три напрямки: переміщення військовослужбовців усередині ЗСУ, усередині Нацгвардії, а також перехід із Збройних сил до Національної гвардії та навпаки. Для кожного з цих напрямків уряд затвердив окремий порядок реалізації.

Експеримент триватиме протягом року з дня набрання постановою чинності, але завершиться не пізніше припинення або скасування воєнного стану в Україні. Документ набрав чинності 14 листопада – за умови його офіційного опублікування.

Координуватиме проєкт Міністерство оборони. До його реалізації також залучені Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ та Національна гвардія. Вони мають забезпечити електронну взаємодію між державними інформаційними ресурсами, необхідними для роботи нового механізму.

Після завершення експерименту Міноборони та МВС повинні протягом двох місяців подати уряду звіти про його результати та пропозиції щодо змін до законодавства. Фінансуватимуть проєкт у межах уже передбачених бюджетних видатків – додаткових коштів на його реалізацію не виділятимуть.

Варто нагадати, що сухопутні війська Збройних сил України призупинили формування нових бригад і планують відмовитися від практики створення нових з'єднань. Натомість командування хоче зосередитися на якості підрозділів та ефективнішому використанні особового складу.