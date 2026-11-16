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ЗСУ припинили формування нових бригад: заява командувача Сухопутних військ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ припинили формування нових бригад: заява командувача Сухопутних військ
Військове керівництво знову переглядає підходи до формування та комплектування підрозділів
фото: Генштаб ЗСУ

За словами командувача, створення нових бригад може призводити до розпорошення особового складу та проблем із комплектуванням уже наявних підрозділів

Сухопутні війська Збройних сил України призупинили формування нових бригад і планують відмовитися від практики створення нових з'єднань. Натомість командування хоче зосередитися на якості підрозділів та ефективнішому використанні особового складу. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць під час «Сержантського форуму», повідомляє «Главком».

«Ми рухаємося до того, щоб припинити це. Я скажу, що вже поставлено на паузу формування бригад. Для нас важлива якість. Кожна нова бригада – це мінус насправді: мінус особового складу, багато СЗЧ і неефективне використання людського капіталу», – сказав Заїць.

Він наголосив, що створення нових бригад потребує значної кількості військовослужбовців. За словами командувача, це може призводити до розпорошення особового складу та проблем із комплектуванням уже наявних підрозділів.

Водночас питання формування нових бригад в Україні порушували й раніше. У лютому 2025 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача створення нових бригад припинили, а основні зусилля зосередили на доукомплектуванні бойових підрозділів, які тримають лінію фронту.

До цього, у листопаді 2024 року, Генеральний штаб пояснював необхідність створення нових бригад збільшенням чисельності російського війська майже на 100 тис. військових та зростанням протяжності лінії фронту.

Варто нагадати, що Міністерство оборони України підготувало законопроєкт, який має врегулювати терміни військової служби. Документ розробили в кількох варіантах, наразі триває обговорення з урядом та військово-політичним керівництвом щодо механізму його реалізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Любов Галан під час години запитань до уряду у Верховній Раді

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Теги: ЗСУ війна Україна військові

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