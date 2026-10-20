Демобілізація під час війни: хто має право звільнитися зі служби

Питання повернення військових до цивільного життя залишається важливим для самих захисників та їхніх родин

Закон визначає підстави для звільнення, але не встановлює єдиного строку служби для всіх мобілізованих

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за віком, станом здоров’я, сімейними обставинами та з інших підстав, визначених законом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Чи встановлено строк служби для мобілізованих

Питання повернення військових до цивільного життя залишається важливим для самих захисників та їхніх родин. Водночас індивідуальне звільнення з військової служби й загальна демобілізація – різні процедури.

Під час мобілізації та дії воєнного стану загального правила, за яким усі мобілізовані мають звільнитися після року чи двох служби, немає. Можливість припинити службу залежить від категорії військовослужбовця та підстав, передбачених законодавством.

Стаття 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає, за яких умов військовослужбовці можуть звільнитися під час мобілізації та воєнного стану. Сам факт тривалого перебування в армії не є окремою підставою для звільнення.

За яких підстав військових можуть звільнити зі служби

Закон передбачає кілька підстав для звільнення під час мобілізації та дії воєнного стану. Зокрема, військовослужбовець може припинити службу:

За віком – після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

За станом здоров’я – на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби або тимчасову непридатність із переоглядом через 6–12 місяців. Підставою також може бути встановлена інвалідність, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу.

За обвинувальним вироком суду – якщо вирок набрав законної сили та передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

За сімейними обставинами або з інших поважних причин – якщо ситуація відповідає визначеним законом умовам.

Після звільнення з полону – за умови, що військовослужбовець не висловив бажання продовжувати службу.

У зв’язку із завершенням строку контракту – у випадках, для яких закон передбачає таку підставу під час воєнного стану.

Окремі норми стосуються військовослужбовців вищого офіцерського складу, а також тих, кого призначили на визначені законом посади. Для кожної категорії діють власні умови.

Коли можна звільнитися за сімейними обставинами

Перелік сімейних обставин та інших поважних причин визначено законом. Він охоплює ситуації, пов’язані з вагітністю, вихованням дітей, доглядом за рідними та загибеллю або зникненням безвісти близьких родичів.

Серед передбачених законодавством підстав – вагітність військовослужбовиці; утримання трьох і більше дітей віком до 18 років; самостійне виховання дитини за визначених законом обставин; виховання дитини з інвалідністю або певними тяжкими захворюваннями. Також закон передбачає окремі випадки, пов’язані з опікою над недієздатною людиною та необхідністю постійного догляду за рідними.

Підставою можуть бути й обставини, за яких близькі родичі військовослужбовця загинули або зникли безвісти під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони. Для застосування цієї норми важливі ступінь споріднення та обставини загибелі або зникнення.

Самої лише наявності дитини, родича з інвалідністю чи іншої складної сімейної ситуації недостатньо. Потрібно, щоб обставини відповідали конкретній нормі закону та були підтверджені документами. У деяких випадках значення має також наявність інших людей, які можуть здійснювати догляд.

Про порядок звільнення за сімейними обставинами та підтвердні документи «Главком» розповідав у матеріалі «Як звільнитися з військової служби за сімейними обставинами: роз’яснення Міноборони».

Чи можуть звільнитися контрактники

Умови припинення служби залежать від виду військової служби та категорії військовослужбовця. Під час воєнного стану завершення строку контракту не в усіх випадках дає право автоматично залишити службу. Закон передбачає окремі правила для контрактів, укладених у цей період.

Водночас для іноземців та осіб без громадянства, які служать за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, передбачена можливість звільнення за власним бажанням. Скористатися нею можна не раніше ніж після шести місяців безперервної військової служби.

Рішення про звільнення ухвалюють не лише з огляду на бажання військовослужбовця повернутися до цивільного життя. Потрібна передбачена законом підстава, а в окремих випадках – підтвердні документи та дотримання визначеної процедури.

Нагадаємо, у 2024 році Верховна Рада розширила законодавчі підстави для звільнення окремих категорій військовослужбовців.