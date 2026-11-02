Що трапилося у Петропавлівській Борщагівці. Заява командувача Нацгвардії

Командувач також розповів про службове розслідування, а також пояснив, чому в бійців забирали телефони

Чотирьох бійців після СЗЧ направили до медичного центру, ще 18 військовослужбовців, за словами Олександра Півненка, могли телефонувати рідним

Будинок у Петропавлівській Борщагівці Київської області використовували як тимчасовий пункт перебування військових. Після оформлення та перевірок мобілізованих звідти направляли до навчального центру. Чотирьох військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), госпіталізували до медичного центру Національної гвардії. Про це повідомив командувач Нацгвардії України бригадний генерал Олександр Півненко, який прибув на місце інциденту, пише «Главком».

За його словами, у будинку також перебували ще 18 військовослужбовців. Півненко запевнив, що з ними все було гаразд і вони мали можливість телефонувати рідним. Він також наголосив, що підрозділ «Хартія» не причетний до цієї ситуації.

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Командувач повідомив, що особисто контролюватиме службове розслідування щодо можливих порушень з боку військових. Якщо перевірка виявить неправомірні дії, винних обіцяють притягнути до відповідальності.

«Будь-яке погане ставлення до військовослужбовців – неприпустиме», – наголосив Півненко, коментуючи звинувачення місцевих жителів у можливому побитті людей, які перебували в будинку.

Він також визнав, що тимчасовий пункт розміщення необхідно терміново перенести з міркувань безпеки – через загрозу російського ракетного удару. Вилучення телефонів у військових командувач пояснив необхідністю не допустити розголошення місця перебування об’єкта.

Окремо Півненко закликав місцевих жителів не намагатися силою проникнути на територію та не загострювати ситуацію.

Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.

Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізують до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.

Як відомо, з будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області терміново госпіталізували чоловіка, який, за попередньою інформацією, може мати перелом хребта. Відео його евакуації з будівлі поширили в мережі.