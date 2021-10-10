Держава витратить 34 млн грн на нове шоу, в якому іноземних туристів годуватимуть та возитимуть Україною

Родзинкою тревел-шоу буде те, що іноземець самостійно готуватиме страву своєї національної кухні або української

Родзинкою тревел-шоу буде те, що іноземець самостійно готуватиме страву своєї національної кухні або української

Проєкт під назвою «Україна з першого погляду» виходитиме українською та російською мовами і матиме 100 серій

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» та «UATV») 7 жовтня замовило у ТОВ «Телевізійна виробнича компанія «Пілот Продакшн» виробництво програми «Україна з першого погляду» на суму 33,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Це буде тревел-шоу, в якому іноземці вперше ступили на українську землю, подорожують різними регіонами, пробують страви України на смак і порівнюють зі своєю країною. Кожні три-чотири програми учасник-іноземець змінюється на представника іншої країни. Возитимуть іноземного туриста не лише обласними центрами, а й віддаленими куточками України.

Роль української ведучої програми – мінімально втручатися і максимально фіксувати все, що відбувається. Маршрут туру побудований так, що і для української ведучої рідна країна так само відкривається з іншого боку. Пошук героїв відбуватиметься через соціальні мережі. Регіон для подорожі обиратимуть за допомогою жереба. Родзинкою тревел-шоу буде те, що іноземець самостійно готуватиме страву своєї національної кухні або української.

Завдання проєкту – показати Україну, її природну красу, унікальні історичні пам'ятки, неймовірне гастрономічне різноманіття, популяризувати країну як туристичну мекку.

Розважальна передача матиме хронометраж 45 хвилин і виходитиме українською та російськими мовами. Загалом планується виробити 100 серій телевізійного продукту.

Дані з ProZorro (Для перегляду натисніть на зображення)

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Телевізійна виробнича компанія «Пілот Продакшн» зареєстровано у вересні 2001 року. Засновником і власником виступає киянин Олександр Брикайло. Він також тримає приватне підприємство «Студія пілот», де керівником записана Олена Кошіль. Ця ж пані є автором ідеї програми «Україна з першого погляду». Також у її доробку тележурнали «Секретний фронт», «Сашина справа», «Друге життя Анни», «Розкішне життя», «Анатомія слави»; Документальний серіал «Слідство ведуть екстрасенси»; розважальні шоу «Лав-Лав-Кар», «Дім на радість всім», «Шопінг-монстри».

Додамо, що 9 вересня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало договір із ТОВ «Телевізійна виробнича компанія «Пілот Продакшн» на виготовлення розважально-пізнавальної передачі «Посетите мой дом» російською мовою загальною вартістю 34,2 млн грн.

Шоу має показати красу та традиції країни, регіонів, гастрономічне різнобарв’я, історії людей. Кількадесят людей з різних куточків України вирушають в гості на інший кінець країни, щоб провести незабутні дні в гостинній атмосфері міст, сіл і осель іншого регіону, побачити унікальні природні та історичні пам’ятки, випробувати на собі неймовірні традиції.