Патріарх Кирило зʼявився на публіці з краденою панагією українського митрополита (фото)

Панагію було викрадено у 2016 році з сейфа митрополита Олександра

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило одягнув панагію, яка була викрадена у 2016 році з будинку українського митрополита Олександра (Драбинка). Медальйон належав покійному митрополиту Володимиру (Сабодану). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Духовний фронт України.

Панагію було викрадено з сейфа митрополита Олександра у Ходосівці на Київщині у 2016 році. 6 квітня 2017 року в ході спецоперації Нацполіції під час спроби збуту частини викраденого майна на суму $500 тис. було затримано групу осіб та вилучено частину викраденого майна потерпілого митрополита Олександра.

Патріарх Кирило з краденою панагією

Панагія належала покійному митрополиту Володимиру (Сабодану) фото: Духовний фронт України

Серед затриманих, згідно з даними правоохоронних органів були двоє священників Московської церкви: Степан Бенц та Олексій Савенко. Останній досі є настоятелем храму апостола і Євангеліста Іоана Богослова на Позняках (вул. Гришка 1). Однак, підозру отримав лише нині покійний ієрей Бенц. Згодом з ним було укладено угоду про визнання винуватості, причому, за словами потерпілої сторони, без її повідомлення та згоди. Інші встановлені особи, на яких вказував Бенца, до відповідальності притягнуті не були.

Згодом розслідування зупинилося. Частина викраденого майна досі не знайдена.

Медальйон належав покійному митрополиту Володимиру (Сабодану) фото: Духовний фронт України

Панагія (з грецької «пресвята») – невеликий образ Богоматері (рідше Спасителя, Трійці, святих, розп'яття, біблійних сцен), найчастіше округлої форми, який носять архієреї на грудях. Право носіння другої панагії – привілей предстоятелів помісних церков, а також присвоюється як нагорода за особливі заслуги.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, 76-річний митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ Московського патріархату Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з постановою Верховного суду, цей вердикт набрав чинності і оскарженню не підлягає.