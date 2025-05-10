Митрополита УПЦ МП, якого забрав до себе Кирило, остаточно засуджено в Україні

22 червня 2024 року митрополит Іонафан пішов на обмін до РФ як військовополонений

Майже рік керуючий Тульчинською єпархією на Вінниччині, митрополит Іонафан живе у Росії

76-річний митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ Московського патріархату Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з постановою Верховного суду, цей вердикт набрав чинності і оскарженню не підлягає, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Сторона захисту просила Верховний суд скасувати вирок судів попередніх інстанцій стосовно церковнослужителя і відправити справу на новий розгляд. На думку адвоката Іонафана, слідство допустило низку порушень законодавства під час збору доказів; не конкретизувало формулювання обвинувачення. Окремо захист просив визнати недопустимими доказами лінгвістичну експертизу вилученої церковної літератури, а також експертиза комп’ютера обвинуваченого. Мовляв, експерт, аналізуючи вилучені в обвинуваченого листівки російською мовою, мав би залучити перекладача. Однак цього не зробив, чим порушив норми Кримінально процесуального кодексу, вважав адвокат.

Разом із тим, Верховний суд дійшов висновків: провину митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП у вчиненні інкримінованих злочинів доведено. Ішлося про порушення чотирьох статей Кримінального кодексу: ч.2 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, регіональної належності, релігійних переконань»), ч. 3 статті 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України»), ч. 2 статті 109 («Розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу»), ч. 1 статті 110 («Розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України»).

витяг із судового реєстру

Слідство закидало митрополиту УПЦ МП Іонафану написання та поширення в інтернеті статті «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире», що містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, яку підтвердила судово-лінгвістична експертиза. У суді обвинувачений зауважив: спірну публікацію підготував самостійно і доручив начальнику інформаційного відділу єпархії розмістити її на офіційній сторінці митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП.

Крім цього, під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП правоохоронці натрапили на низку пропагандистських листівок: «Власти России» із зображенням прапора РФ (12 штук); «Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ» із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); «Донбасс – Россия» (вісім штук); «Історія АР Криму з древніх часів», де він зазначається територією РФ (11 штук), а також листи (ксерокопії) Московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента РФ (п’ять штук). Експертиза визнала вказану літературу такою, що виправдовує збройну агресію РФ проти України і визнає правомірну тимчасову окупацію частини території України.

Найцікавішою знахідкою, віднайденою спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір «Гимн-молитва за Россию» з нотами, виданого у Москві 2015 року. Автором слів вказано Іонафана (Єлецьких). Вилучені буклети також лягли в основу обвинувачення.

Як повідомляв «Главком», 22 червня 2024 року митрополит Іонафан пішов на обмін до РФ як військовополонений. Після цієї події на сайті Російської православної церкви з’явилося повідомлення під заголовком: «Митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан отримав свободу». РПЦ стверджувала, що порятунок митрополита УПЦ МП, якого в Україні було засуджено за низкою кримінальних статей, це виключна заслуга патріарха Кирила.

Московський патріархат титрує приналежність митрополита з Вінниччини до Росії (у графі «Країна» зазначено «Росія») сайт: РПЦ

23 жовтня 2024 року Священний Синод УПЦ МП відправив митрополита Іонафана на спокій. Ця ж згадка є на сайті РПЦ. При цьому Московський патріархат титрує приналежність митрополита з Вінниччини до Росії (у графі «Країна» зазначено «Росія»). Також у постанові Верховного суду Анатолія Єлецьких названо «громадянином РФ».

Як відомо, наприкінці грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП. Серед них був і митрополит Іонафан.