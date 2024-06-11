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Керівник Архіву СБУ розказав, як простій людині отримати доступ до розсекречених документів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Керівник Архіву СБУ розказав, як простій людині отримати доступ до розсекречених документів
Когут: Потрапити в Архів СБУ просто
фото СБУ

Андрій Когут: «За минулий рік ми відправили чотири чи п’ять терабайтів копій»

Звичайна людина, яка, наприклад, шукає інформацію про своїх рідних, може без проблем потрапити у архіви СБУ. Про це «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

«Потрапити просто. Пишете лист, вказуєте, про що справа, якщо знаєте, описуєте. Якщо ви шукаєте інформацію про дідуся чи бабусю, то вказуєте період, тему. Наприклад, Розстріляне відродження», – пояснив архіваріус. 

Після цього фахівці архіву шукають інформацію за наданими даними. «Як знаходимо, повідомляємо і ви приходите. Можете сфотографувати сторінки. Документів з Розстріляного відродження вже багато оцифровано. Можете прийти з флешкою, ми вам запишемо потрібну інформацію. Зараз працюємо, щоби зробити електронний ресурс. А поки його немає, надсилаємо людям документи електронною поштою чи записуємо на носії. За минулий рік ми відправили чотири чи п’ять терабайтів копій», – розповів очільник Архіву. 

За словами архіваріуса, найбільш дослідженою історією, мабуть, є Голодомор. «Про нього відомо багато.  Потім йде Розстріляне Відродження. І дисиденти десь в самому кінці, вони найменш досліджені», – пояснив Когут. 

Нагадаємо, наприкінці 80-х – на початку 90-х до Росії були вивезені архіви МВС у Києві. Насамперед ідеться про архів тих військових підрозділів, які здійснювали боротьбу проти ОУН і УПА, тобто підрозділів, які чинили опір радянській владі. 

Також повідомлялося, російське ФСБ продовжує функціонувати за стандартами радянського Комітету державної безпеки, у якому десятки років тому працював російський диктатор Путін. Саме тому держави зараз активно цікавляться документами КДБ. 

До слова, російські окупанти могли вивезти цінні документи з архівів КДБ з території окупованих Донецьких та Луганських областей. 

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Теги: СБУ історія вбивство документи Голодомор 1932-1933 років

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