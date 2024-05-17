МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але за новими правилами

МЗС: Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. «білий паспорт»)

Відтепер разом із іншими документами для послуг необхідно буде подавати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді

Міністерство закордонних справ заявило, що вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам відновити прийом заяв на консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку з 18 травня. Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті МЗС.

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що за кілька тижнів «технічної паузи» оновило необхідні алгоритми для надання консульських послуг відповідно до оновленого закону про мобілізацію.

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

«Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення», – пояснюють у МЗС.

При цьому паперові документи будуть діяти «лише до моменту запуску електронного кабінету призовника», після цього діятимуть тільки електронні військово-облікові документи. Їх можна буде сформувати самостійно в електронному кабінеті, починаючи з 18 червня.

Якщо ж чоловік не має паперового документа про військовий облік, а електронний кабінет ще не запрацював, пояснює МЗС, він може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку й після цього подати заяву на отримання консульської послуги.

Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково:

якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Проте українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW.