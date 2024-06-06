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У Москві росіянин жорстоко застрелив чоловіка (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Москві росіянин жорстоко застрелив чоловіка (відео)
На відео з камер спостереження зафіксовано момент убивства
скріншот з відео

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею убивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї

У Москві правоохоронці розшукують невідомого, який застрелив чоловіка на вулиці. За попередніми даними, скоєно замовне вбивство. Про це пишуть російські ЗМІ.

«У поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля будинку на вулиці Олексія Свиридова. Співробітники поліції, які прибули на місце, попередньо встановили, що невідомий цілеспрямовано здійснив кілька пострілів у чоловіка з вогнепальної зброї і зник», – повідомило Головне управління МВС Росії по Москві.

Слідчі та криміналісти працюють на місці події, вивчають записи з камер відеоспостереження, допитують очевидців події. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 105 КК РФ (убивство), ст. 222 КК РФ (незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів до неї).

Як зазначають російські ЗМІ, вбитий чоловік 1989 року народження. На відео з камер спостереження зафіксовано момент убивства: чоловік у чорному здійснює контрольний постріл у голову пораненого чоловіка, що лежить на узбіччі.

Нагадаємо, житель Башкирії розправився з місцевим чоловіком і привселюдно з'їв його серце

Раніше Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

До слова, депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін.

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Теги: росіяни Москва вбивство

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