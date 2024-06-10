СБУ пояснила, яку таємну місію виконували так звані «гуманітарні конвої» Росії на Донбасі

Андрій Когут: «Можливо, щось із архівів у Донецьку і Луганську зазнало пошкоджень і втрачене частково. Але сподіваюся, що не повністю, принаймні з тієї інформації, яку ми знаємо»

Керівник архіву СБУ: «Не просто так їхні так звані гумконвої їздили: привозили зброю, а на зворотному шляху забирали документи»

Російські окупанти могли вивезти цінні документи з архівів КДБ з території окупованих Донецьких та Луганських областей. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

За його словами, архіви після окупації частково можуть зберегтися, хоча внаслідок бойових дій багато документів, ймовірно, зазнали пошкоджень.

«З розповідей колишніх українських військовополонених точно знаємо, що вони певний час спали просто на порожніх архівних стелажах. Значить, швидше за все, документи вивезли. Не просто так їхні так звані гумконвої їздили: привозили зброю, а на зворотному шляху забирали документи», – пояснив Когут.

Голова Архіву повідомив про свідчення очевидців, що справами та документами просто грали у футбол російські окупанти.

Андрій Когут також висловив сподівання, що в тимчасово окупованому Криму ситуація з архівами має бути кращою, адже там не було активних військових дій.

Нагадаємо, Галузевий державний архів Міністерства оборони України проводить документування воєнних злочинів Росії проти України та закликає долучатися до справи.

До слова, у місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола.