СБУ пояснила причину нової хвилі інтересу іноземних дослідників до українських архівів КДБ

В Архіві СБУ зберігаються також журнали, підручники КДБ, які видавалися у Москві і розподілялися по республіканських управліннях

Керівник Архіву СБУ: «Документи КДБ розповідають про методологію нинішнього ФСБшника»

Російське ФСБ продовжує функціонувати за стандартами радянського Комітету державної безпеки, у якому десятки років тому працював російський диктатор Путін. Саме тому держави зараз активно цікавляться документами КДБ. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

За його словами, іноземні громадяни та інституції запитують в України архівну інформацію радянських часів.

«Їх цікавить, як працює типовий ФСБшник. А документи КДБ розповідають про методологію нинішнього ФСБшника, про те, як він працює. Путін же сам КДБіст. І вони в Росії досі продовжують працювати в ФСБ за лекалами КДБ. Для наших партнерів сьогодні важливо розуміти методи їхньої роботи», – пояснив Когут.

На його думку, це важливо як для спецслужб країн, з якими Україна зараз тісно взаємодіє, і які в документах КДБ були визначені як ворожі, так і для дослідників радянського минулого, способів дезінформації, так званих «активних заходів», які проводив Радянський Союз і зараз продовжує Росія.

«Хоча нині росіяни використовують сучасний інструментарій, як от соцмережі, але патерни залишаються тими самими. До нас приїжджав японський дослідник, який пише про дезінформацію, про дезінформаційні кампанії, операції КДБ. Він показує, як це пов'язано з сучасними російськими операціями», – додав голова Архіву.

Андрій Когут пояснив, що в Архіві СБУ зберігаються також журнали, підручники КДБ, які видавалися у Москві і розподілялися по республіканських управліннях. У журналах є статті на 10 сторінок, в яких описується, як співробітники КДБ мають брати участь у виборах; які успішні практики спілкування з медіа є, як саме потрібно організувати роботу з медіа.

«У документах було те, що ми потім побачили у Росії. Мабуть, тут потрібні дослідження, яке би пояснило, чому це спрацювало у Росії, але не спрацювало в Україні», – зауважив архівіст.

Також Когут розповів історію зустрічі із польським журналістом, який досліджував 1939 рік. Його цікавили документи про те, як Радянський Союз спільно з німцями напав на Польщу. Коли поляк дізнався, що в архіві є документи про це, то «був на сьомому небі від щастя».

«Там були документи про те, що польські прикордонники, польські частини, які перебували на території сучасної Західної України – по Збручу, спробували чинити опір Червоній Армії. Це для дослідника було важливо. Бо є ж відома російська версія про те, що Польща не чинила спротив. Путін продовжує цей міф транслювати. Але це неправда!», – наголосив голова Архіву. Андрій Когут додав, що Польща чинила опір СРСР, і на це вказують документи НКВС, які є в Архіві, але через надвелику кількість військ Червоної Армії поляки не мали жодних шансів встояти.

Нагадаємо, Галузевий державний архів Міністерства оборони України проводить документування воєнних злочинів Росії проти України та закликає долучатися до справи.

До слова, у місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола.