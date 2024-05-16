Прикордонники пояснили, у кого з українців перевірятимуть документи на кордоні з 18 травня
Українці, які мають право на виїзд за кордон повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації
Держприкордонслужба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, громадяни України, які мають право на виїзд за кордон повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я.
Хто підлягатиме перевірці військово-облікових документів
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- визнані відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військ. службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст. 23.
Хто не підлягатиме перевірці військово-облікових документів
- люди з інвалідністю;
- ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені за окремими посадами та державної служби;
- працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.
Нагадаємо, прикордонники Львівського загону викрили чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Так, він називав себе «багатодітним батьком», однак не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані в його фальшивих документах.
Як повідомлялося, у пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили громадянина України, що намагався перетнути кордон з підробленими документами. Військовозобов'язаний українець уже вдруге спробував виїхати з фальшивими документами.
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