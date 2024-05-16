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Прикордонники пояснили, у кого з українців перевірятимуть документи на кордоні з 18 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прикордонники пояснили, у кого з українців перевірятимуть документи на кордоні з 18 травня
З 18 травня Держприкордонслужба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документу в окремих категорій громадян
фото з відкритих джерел

Українці, які мають право на виїзд за кордон повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації

Держприкордонслужба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу», – йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в деяких українців
Держприкордонслужба в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документа в деяких українців
фото: Telegram/ДПСУ

Зокрема, громадяни України, які мають право на виїзд за кордон повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Хто підлягатиме перевірці військово-облікових документів

  • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнані відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військ. службу за одним із видів військової служби;
  • інші категорії осіб, визначені ст. 23.
Категорії, які підлягатимуть перевірці військово-облікових документів
Категорії, які підлягатимуть перевірці військово-облікових документів
фото: Telegram/ДПСУ

Хто не підлягатиме перевірці військово-облікових документів

  • люди з інвалідністю;
  • ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • визначені за окремими посадами та державної служби;
  • працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.
Категорії, які не підлягатимуть перевірці військово-облікових документів
Категорії, які не підлягатимуть перевірці військово-облікових документів
фото: Telegram/ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники Львівського загону викрили чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Так, він називав себе «багатодітним батьком», однак не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані в його фальшивих документах.

Як повідомлялося, у пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили громадянина України, що намагався перетнути кордон з підробленими документами. Військовозобов'язаний українець уже вдруге спробував виїхати з фальшивими документами.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба документи мобілізація

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