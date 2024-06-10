Керівник архіву СБУ розказав, які документи КДБ вивозило у Москву на початках Незалежності

Андрій Когут: «До Росії було вивезено кілька вагонів документів архіву внутрішніх військ НКВС, МДБ, МВС. Про це ми знаємо достовірно»

Наприкінці 80-х – на початку 90-х до Росії були вивезені архіви МВС у Києві. Насамперед ідеться про архів тих військових підрозділів, які здійснювали боротьбу проти ОУН і УПА, тобто підрозділів, які чинили опір радянській владі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

За його словами, у цей період відбулася чистка архівів перед проголошенням Незалежності України. Деякі документи не вивозилися в Москву, а їх просто знищували. Когут пояснює, що так КДБ готувався до нового періоду, демократичного життя, проте таке було не тільки в Україні, а й на всій території колишнього СРСР.

«Попри те, що ці архіви вивозилися до Росії, з ними не така сумна ситуація, як може здатися. У середині 90-х років завдяки співпраці і активності українців з Канади і за участю українських архівів вдалося багато чого роздобути з Росії. Тоді був такий період, що багато чого в Росії за гроші можна було купити. То українці і купували», – зауважує архіваріус.

Когут наголошує, що з країн Балтії вивозилося значно більше документів до Росії, ніж з України. Причина проста: керівництво СРСР не вірило, що країни Балтії залишаться в оновленому СРСР, на відміну від України. У Москві побутувала думка, що Україна завжди буде в фарватері кремлівської політики, додав голова Архіву.

За словами експерта, до 1991 року архів КДБ в Україні був складовою частиною всієї системи КДБ.

«Умовно кажучи, хтось із Владивостока міг запитати справу з Одеси, і справа з Одеси поїхала туди і потім поверталася назад. Ми відслідковували, які справи поїхали і не повернулися. Це справи з 60-х, 70-х, 80-х років. Наприклад, справа про командуючого Українською Галицькою армією, який пізніше брав участь і в Другій світовій війні і був арештований. Справу Альфреда Бізанца не повернули з Москви. Вона поїхала туди… і не повернулася», – розповів очільник Архіву.

Також Андрій Когут запевнив, що зараз таких випадків вже немає. За його словами, головною проблемою українських архівів залишається відсутність місця для зберігання документів.

Нагадаємо, Галузевий державний архів Міністерства оборони України проводить документування воєнних злочинів Росії проти України та закликає долучатися до справи.

До слова, у місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола.