Головна Країна Політика
search button user button menu button

Керівник архіву СБУ розказав, які документи КДБ вивозило у Москву на початках Незалежності

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Керівник архіву СБУ розказав, які документи КДБ вивозило у Москву на початках Незалежності
До 1991 року архів КДБ в Україні був складовою частиною всієї системи КДБ
фото: СБУ

Андрій Когут: «До Росії було вивезено кілька вагонів документів архіву внутрішніх військ НКВС, МДБ, МВС. Про це ми знаємо достовірно»

Наприкінці 80-х – на початку 90-х до Росії були вивезені архіви МВС у Києві. Насамперед ідеться про архів тих військових підрозділів, які здійснювали боротьбу проти ОУН і УПА, тобто підрозділів, які чинили опір радянській владі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

За його словами, у цей період відбулася чистка архівів перед проголошенням Незалежності України. Деякі документи не вивозилися в Москву, а їх просто знищували. Когут пояснює, що так КДБ готувався до нового періоду, демократичного життя, проте таке було не тільки в Україні, а й на всій території колишнього СРСР.  

«Попри те, що ці архіви вивозилися до Росії, з ними не така сумна ситуація, як може здатися. У середині 90-х років завдяки співпраці і активності українців з Канади і за участю українських архівів вдалося багато чого роздобути з Росії. Тоді був такий період, що багато чого в Росії за гроші можна було купити. То українці і купували», – зауважує архіваріус.

Когут наголошує, що з країн Балтії вивозилося значно більше документів до Росії, ніж з України. Причина проста: керівництво СРСР не вірило, що країни Балтії залишаться в оновленому СРСР, на відміну від України. У Москві побутувала думка, що Україна завжди буде в фарватері кремлівської політики, додав голова Архіву.

За словами експерта, до 1991 року архів КДБ в Україні був складовою частиною всієї системи КДБ.

«Умовно кажучи, хтось із Владивостока міг запитати справу з Одеси, і справа з Одеси поїхала туди і потім поверталася назад. Ми відслідковували, які справи поїхали і не повернулися. Це справи з 60-х, 70-х, 80-х років. Наприклад, справа про командуючого Українською Галицькою армією, який пізніше брав участь і в Другій світовій війні і був арештований. Справу Альфреда Бізанца не повернули з Москви. Вона поїхала туди… і не повернулася», – розповів очільник Архіву.

Також Андрій Когут запевнив, що зараз таких випадків вже немає. За його словами, головною проблемою українських архівів залишається відсутність місця для зберігання документів.

Нагадаємо, Галузевий державний архів Міністерства оборони України проводить документування воєнних злочинів Росії проти України та закликає долучатися до справи.

До слова, у місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола.

Читайте також:

Теги: гроші документи українці Україна СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Толок також знімався у фільмах та серіалах. У 2011 році він зіграв у телесеріалі «Провокатор» та знімався у фільмі «Маестро»
«Зіграв понад 200 ролей»: На 85 році життя помер народний артист Анатолій Толок
3 червня, 04:12
Протикорабельний комплекс «Нептун»
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
2 червня, 17:12
Ігор Козловський присвятив своє життя дослідженню релігійних та культурних аспектів розвитку суспільства
У Києві один зі скверів назвали на честь вченого та ексв’язня Кремля Ігоря Козловського
30 травня, 18:45
Компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання
«Ми готові брати всіх»: «Метінвест» пропонує навчання та роботу для ветеранів
30 травня, 13:43
У березні 2022 року чоловік добровольцем пішов на війну
«Він був налаштований іти за Батьківщину до кінця». Згадаймо Ярослава Пікузу
29 травня, 09:00
«Чому громадяни України повинні виконувати закони України, у той час, коли їх свідомо ігнорують представники влади?» – обурився політик
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
28 травня, 20:45
Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
28 травня, 00:12
Переговори про мир в Україні не обов’язково вести з Путіним
Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир
25 травня, 15:16
Загарбники постійно скидають на Вовчанськ КАБи
Атаки на Вовчанськ та запуск «Резерв+». Головне за 18 травня
18 травня, 22:04

Політика

Керівник архіву СБУ розказав, які документи КДБ вивозило у Москву на початках Незалежності
Керівник архіву СБУ розказав, які документи КДБ вивозило у Москву на початках Незалежності
До Києва прибула глава міноборони Нідерландів
До Києва прибула глава міноборони Нідерландів
Конференція з відновлення у Берліні: Зеленський затвердив склад делегації
Конференція з відновлення у Берліні: Зеленський затвердив склад делегації
Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)
Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)
Відставка Найєма: що стало причиною
Відставка Найєма: що стало причиною
РФ провела пропагандистську операцію на Сумщині: Зеленський розповів деталі
РФ провела пропагандистську операцію на Сумщині: Зеленський розповів деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Чи повертатимуться українські біженці із Норвегії? Неочікувані результати опитування
17K
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
11K
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
7302
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
6849
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував
6586
Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Сьогодні, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Сьогодні, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Сьогодні, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Сьогодні, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Сьогодні, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Сьогодні, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua