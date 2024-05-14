Угруповання ХАМАС планувало створити таємні бази у Туреччині – Times

Times: Секретні документи розкривають план ХАМАСу створити базу в Туреччині

Угруповання ХАМАС планувало створити секретні бази в Туреччині та інших країнах, які є сусідами з Ізраїлем, щоб координувати удари по пов'язаних з єврейською державою цілям. Це стверджує газета Times із посиланням на документи, нібито захоплені в Секторі Гази.

«ХАМАС планував створити секретну базу в Туреччині та терористичні осередки в інших місцях, щоб координувати атаки проти ізраїльських цілей у суміжних країнах, включаючи членів НАТО», – пише видання.

За даними газети, документ під назвою «Створення бази в Туреччині» нібито було вилучено ізраїльськими військами у будинку високопоставленого члена ХАМАСу Хамзи Абу Шанаба, близького до лідера руху у Секторі Гази Ях'є Сінвару.

Як стверджує видання, план наказував створення «великої кількості військових осередків та агентурних точок у багатьох країнах» протягом трьох років. Агенти ХАМАСу нібито мали займатися диверсіями, вбивствами офіцерів та командирів ізраїльської розвідки «Моссад» та викраденнями.

Раніше президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що понад 1000 членів палестинського угруповання ХАМАС перебувають на лікуванні в лікарнях по всій Туреччині, повторюючи свою позицію, що ХАМАС є «рухом опору», пише Times of Israel. Виступаючи на пресконференції після переговорів з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Анкарі, Ердоган також сказав, що його «засмучує» погляд Греції на ХАМАС як на терористичну організацію.

До слова, у суботу, 11 травня, Ізраїль закликав палестинців евакуюватися з більшої кількості районів міста Рафах, що на півдні Гази. Про це повідомило Reuters. Мешканців Рафаха закликали прямувати до так званої розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі. Як пише Reuters, це свідчить про те, що ізраїльські військові просуваються вперед у своїх планах наземної атаки на Рафах. Мешканці міста розповіли виданню, що нові накази ізраїльських військових про евакуацію охоплюють райони в центрі Рафаха і не залишають сумнівів у тому, що Ізраїль планує розширити свій наземний наступ саме там.