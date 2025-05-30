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У Харкові зафіксовано вісім влучань, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Харкові зафіксовано вісім влучань, виникли пожежі
На місці влучань виникла пожежа
фото: харківські пабліки

Профільні служби прямують на місце влучань

Цієї ночі Росія вдарила по Харкову. Місто опинилось під масованою атакою російських ударних дронів. Про це повідомляє влада міста, передає «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що масований удар дронів у Харкові прийшовся по одному з комунальних підприємств, що розташований у Слобідському районі.

«На дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій - уточнюються. На місці влучань – пожежа», – написав він.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Харків, у Слобідському районі зафіксовано вісім влучань.

Місцеві пабліки опублікували в мережі кадри «прильотів». На фото видно, як над місцем влучань здіймається величезний стовп диму.

Наслідки встановлюються. Профільні служби прямують на місце влучань.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що цієї ночі ворог атакував ударними дронами село Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про вісім постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

Нагадаємо, близько третьої ночі ворог запустив ударні дроні по Харкову. У місті прогриміла серія вибухів.

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Теги: Харків обстріл

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