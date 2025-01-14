Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 14 січня

На дорогах країни місцями ожеледиця

У вівторок, 14 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла.

На території Київщини та міста Києва 14 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;

у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

14 сiчня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека(3 рiвень небезпеки)