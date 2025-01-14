Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 14 січня
На дорогах країни місцями ожеледиця
У вівторок, 14 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла.
На території Київщини та міста Києва 14 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;
у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.
14 сiчня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека(3 рiвень небезпеки)
Коментарі — 0