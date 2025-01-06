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Хмарно, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 6 січня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хмарно, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 6 січня
Температура вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла; на Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей 4-9° тепла
фото: glavcom.ua

На дорогах країни подекуди спостерігатиметься ожеледиця

У понеділок 6 січня в Україні буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, уночі в західних областях, а вдень в усій Україні піде невеликий мокрий сніг і дощ (на півдні місцями). На дорогах, крім півдня країни, подекуди спостерігатиметься ожеледиця.

Хмарно, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 6 січня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер південний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла. На Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей 4-9° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Уночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. По області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

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Теги: прогноз погоди снігопад дощ погода

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