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Сніжитиме в більшості областей: прогноз погоди на 3 січня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Сніжитиме в більшості областей: прогноз погоди на 3 січня
Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла
фото: glavcom.ua

На дорогах західних та північних регіонів місцями ожеледиця

У п'ятницю 3 січня в Україні буде хмарно. У більшості областей очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті вночі значні, вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Сніжитиме в більшості областей: прогноз погоди на 3 січня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с; вночі в Карпатах пориви 20-25 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у центральних областях до 5° тепла; на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, хуртовина; температура впродовж доби 1-6° морозу.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Піде невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.

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Теги: прогноз погоди снігопад погода

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