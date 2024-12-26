На Балканах стався транспортний та енергетичний колапс через сильні снігопади

У Боснії 150 тис. будинків залишились без світла, а місто Дрвар було «відрізане від світу»

Сильні снігопади і вітер спричинили порушення транспортного сполучення та електропостачання в кількох балканських країнах. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що Боснію, Хорватію, Словенію, Сербію, Косово, Чорногорію та Північну Македонію охопили буревії.

У країнах регіону основні дороги замело снігом. Влада Боснії, Сербії та Хорватії заборонила рух важкого транспорту та обмежила рух на дорогах.

У Боснії 150 тис. будинків знеструмлені через пошкодження ліній електропередачі. Це призвело до часткового порушення тепло- і водопостачання. Найбільше постраждали північно-західні та західні райони Боснії – є проблеми з питною водою. Школи закриті кілька днів.

фото: Edvin Zulic

Північно-західне місто Дрвар відрізане від світу: замело дороги і шосе, припинено залізничне сполучення. Міська влада оголосила надзвичайний стан.

Нагадаємо, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади. Про це повідомляє ВВС та Reuters.

Екстремальні опади стають більш імовірними в Європі, як і в більшості країн світу, через зміну клімату. Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, що може призвести до сильніших опадів.

Нещодавно на Сеул обрушився найсильніший снігопад за історію спостережень. За даними метеоагентства Південної Кореї, вранці 27 листопада у місті випало 16.5 см снігу. Це перевищило попередній максимум листопада 1972 року, коли висота снігового покриву досягала 12.4 см. Про це пише The Guardian.

Снігопад розпочався у вівторок увечері та став першим у зимовому сезоні 2024 року. У Корейській метеорологічній адміністрації уточнили, що він став найсильнішим за історію спостережень, які ведуться з 1907 року.