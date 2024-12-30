Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря

Інспектор поліції Самі Пайла: «Слід від якоря тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів»

Центральна кримінальна поліція Фінляндії заявила, що на дні Фінської затоки виявлено слід від волочіння завдовжки кількадесят кілометрів. Про це повідомляє Yle,.

«Слід сягає десятків кілометрів завдовжки. Поки що не вдалося точно встановити, в якому місці якір був опущений», – поінформували в поліції.

Інспектор поліції Самі Пайла розповів в інтерв'ю Yle: «Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів».

За його словами, правоохоронці припускають, що цей слід залишив якір судна Eagle S. «Ми змогли з'ясувати це завдяки підводним дослідженням. Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією, і я можу сказати, що ми маємо попереднє розуміння того, що сталося в морі та як утворився цей якірний слід», – заявив Пайла.

Він додав, що через погані погодні умови дослідження морського дна довелося призупинити: «Вітер зараз надто сильний, але коли море заспокоїться, ми продовжимо вивчення дна».

Нагадаємо, 25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.