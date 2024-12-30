Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря
Правоохоронці припускають, що цей слід залишив якір судна Eagle S
фото: Ilta-Sanomat, Reuters

Інспектор поліції Самі Пайла: «Слід від якоря тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів»

Центральна кримінальна поліція Фінляндії заявила, що на дні Фінської затоки виявлено слід від волочіння завдовжки кількадесят кілометрів. Про це повідомляє Yle,. 

«Слід сягає десятків кілометрів завдовжки. Поки що не вдалося точно встановити, в якому місці якір був опущений», – поінформували в поліції.

Інспектор поліції Самі Пайла розповів в інтерв'ю Yle: «Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів».

За його словами, правоохоронці припускають, що цей слід залишив якір судна Eagle S. «Ми змогли з'ясувати це завдяки підводним дослідженням. Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією, і я можу сказати, що ми маємо попереднє розуміння того, що сталося в морі та як утворився цей якірний слід», – заявив Пайла.  

Він додав, що через погані погодні умови дослідження морського дна довелося призупинити: «Вітер зараз надто сильний, але коли море заспокоїться, ми продовжимо вивчення дна». 

Нагадаємо,  25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро. 

Теги: флот РФ Фінляндія вітер робота поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автомобіль Chevrolet, який зупинили патрульні, а його водій відмовився їхати до ТЦК, зачинившись з мамою всередині
У Кривому Розі чоловік зачинився в машині, щоб не потрапити до ТЦК
30 листопада, 20:39
Ймовірно, робот переносив наркотики клієнтам у Москві
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
2 грудня, 10:53
Поліція затримує учасників протесту у Грузії
МВС Грузії за 11 днів протестів затримало понад 400 людей
9 грудня, 17:22
Поліція оприлюднила фотографії речей, які, за її словами, були вилучені в ніч на 8 грудня 2024 року.
Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
9 грудня, 15:55
Морський пасажирський транспорт у місті призупинив роботу з 20:35 за місцевим часом
У Севастополі чути вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу
11 грудня, 20:22
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств
У Києві та області очікується погіршення погодніх умов
15 грудня, 14:55
У травні 2023 року комісія офіційно звернулася до президента США з проханням дозволити передачу Україні балістичних ракет Atacms
Росія внесла Гельсінську комісію США до списку небажаних організацій
26 грудня, 05:45
Злодії зухвало пограбували магазин у Парижі
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
Сьогодні, 02:29
Ринок праці у Польщі трансформується
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
Сьогодні, 04:07

Соціум

Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря
Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря
В Афганістані введено нову дивну заборону щодо жінок
В Афганістані введено нову дивну заборону щодо жінок
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
Авіакатастрофа в Казахстані: експерт пояснив, чому росіяни сплутали літак з дроном
Авіакатастрофа в Казахстані: експерт пояснив, чому росіяни сплутали літак з дроном
Український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно
Український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
30K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
24K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
24K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua