Частину заходу України накриє хуртовина. Оголошено І рівень небезпеки

У Карпатах оголошено I рівень небезпеки

Сьогодні, 3 січня, в Карпатах вночі очікується значний сніг. Також прогнозують пориви вітру 20-25 м/с та хуртовину. Про це попереджає «Укргідрометцентр».

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, у п'ятницю 3 січня в Україні буде хмарно. У більшості областей очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Уночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті вночі значні, вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Піде невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.