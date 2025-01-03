Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частину заходу України накриє хуртовина. Оголошено І рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Частину заходу України накриє хуртовина. Оголошено І рівень небезпеки
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
фото з відкритих джерел

У Карпатах оголошено I рівень небезпеки

Сьогодні, 3 січня, в Карпатах вночі очікується значний сніг. Також прогнозують пориви вітру 20-25 м/с та хуртовину. Про це попереджає «Укргідрометцентр».

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, у п'ятницю 3 січня в Україні буде хмарно. У більшості областей очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Уночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті вночі значні, вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Піде невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.

Читайте також:

Теги: зима Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?», – підписав миле відео НАНЦ
Українські полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео
15 грудня, 2024, 05:57
У селі Верхній Яловець термометр уранці 14 грудня показав 23°С нижче нуля
У Карпатах температура опустилася нижче -20 градусів: атмосферні фото
14 грудня, 2024, 13:10
Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла
Сніжитиме в більшості областей: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 02:16
На США чекає морозна та сніжна погода
На США чекає найморозніша зима за десятиліття – NBC News
Вчора, 08:54
Температура повітря до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років
Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg
27 листопада, 2024, 12:20
Український лідер наголосив, що є партнери, які досі не виконали свої зобов'язання перед Україною
Наступна зима стане вирішальною для України – президент
30 жовтня, 2024, 14:36
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
17 жовтня, 2024, 12:29
Попереднє рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4°С, а кліматична норма – на 6,6℃
У Києві побито черговий температурний рекорд
18 вересня, 2024, 16:44
З 7 по 9 вересня збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека
У Вінниці зафіксували температурний рекорд
6 вересня, 2024, 19:43

Суспільство

Частину заходу України накриє хуртовина. Оголошено І рівень небезпеки
Частину заходу України накриє хуртовина. Оголошено І рівень небезпеки
В одній із західних областей розпочинається будівництво крематорію
В одній із західних областей розпочинається будівництво крематорію
Сніжитиме в більшості областей: прогноз погоди на 3 січня
Сніжитиме в більшості областей: прогноз погоди на 3 січня
У Сумах чоловік помер після бійки в ТЦК. Реакція поліції
У Сумах чоловік помер після бійки в ТЦК. Реакція поліції
Цьогоріч українські військові будуть отримувати «Пакунок пораненого»
Цьогоріч українські військові будуть отримувати «Пакунок пораненого»
Скільки відсотків українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Опитування КМІС
Скільки відсотків українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Опитування КМІС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
56K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua