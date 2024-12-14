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Без опадів, вночі сильний мороз: прогноз погоди на 14 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Без опадів, вночі сильний мороз: прогноз погоди на 14 грудня
Прогноз погоди на 14 грудня
фото: glavcom.ua

На дорогах місцями ожеледиця

В Україні у суботу, 14 грудня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів, лише в Карпатах вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть -9 до -14°С, вдень -1-6°С.

На півдні та крайньому заході країни вночі вночі -3-8°С, вдень від +3 до -2°С.

Без опадів, вночі сильний мороз: прогноз погоди на 14 грудня фото 1

У Київській області температура по області вночі коливатиметься від -9 до -11°С, вдень -3-5°С.

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Вночі температура повітря становитиме -10-12°С, вдень -3-5°С.

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Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина Україна повітря погода

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