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Хмарно і місцями з дощем: прогноз погоди на 8 грудня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хмарно і місцями з дощем: прогноз погоди на 8 грудня
У Києві вночі та вдень 1-3° тепла
фото: glavcom.ua

На дорогах місцями буде ожеледиця

Сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарно. На Правобережжі очікуються дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На Правобережжі вночі помірні, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; на решті території без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Хмарно і місцями з дощем: прогноз погоди на 8 грудня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14° тепла; на решті території вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Уночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла.

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Теги: прогноз погоди погода дощ

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