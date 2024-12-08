Хмарно і місцями з дощем: прогноз погоди на 8 грудня

У Києві вночі та вдень 1-3° тепла

На дорогах місцями буде ожеледиця

Сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарно. На Правобережжі очікуються дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На Правобережжі вночі помірні, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; на решті території без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14° тепла; на решті території вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Уночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла.