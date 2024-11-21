Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
фото: glavcom.ua

Через погодні умови у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

Як і прогнозували синоптики, Київ зранку 21 листопада засипає снігом. «Главком» зібрав фотодобірку, який вигляд мають різні райони столиці. 

Варто зазначити, що через плюсову температуру сніг швидко розтає і під ногами доволі мокро та слизько. Прибиральники не встигають очищати вулиці від снігової жижі. 

Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць фото 1

До речі, на вулицях Києва зараз працюють 180 одиниць спецтехніки «Київавтодору» обробляють дороги рідкими хлоридами. А понад 3 тис. працівників керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій працюють на прибудинкових територіях. До прибирання також задіяний 691 працівник «зеленбудів».

12 фото
На весь екран

Поліцейські закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися наступних порад:

  • перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;
  • не виїжджайте на літній гумі;
  •  уникайте різких маневрів та слідкуйте за зміною дорожньої обстановки;
  • тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
  • дотримуйтесь швидкісного режиму;
  • біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість.

Пішоходів просять переходити дорогу лише в дозволеному місці та не забувати використовувати світлоповертальні елементи. У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати на номер 112 або в аварійні служби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, йтиме помірний дощ з мокрим снігом, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Через такі погодні умови у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки.

Читайте також:

Теги: дороги комуналка снігопад погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження для транспорту мостом через Либідь: до чого готуватися киянам
Обмеження для транспорту мостом через Либідь: до чого готуватися киянам
31 жовтня, 09:55
Протягом 2 листопада діятимуть часткові обмеження руху у двох районах столиці
Протягом 2 листопада діятимуть часткові обмеження руху у двох районах столиці
1 листопада, 11:49
Сергія Мамоян був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання по списку ОПЗЖ 25 жовтня 2020 року
У ДТП на Одещині загинув депутат Київради Сергій Мамоян (фото)
4 листопада, 14:43
На Херсонщині опалення поки що не вмикають, бо там зберігається більш-менш тепла погода
Опалювальний сезон стартував по всій країні, окрім однієї області
5 листопада, 14:07
Новорічна ніч у Європі справляє незабутнє враження
Найкращі міста Європи, щоб зустріти Новий рік: рейтинг
9 листопада, 04:50
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
12 листопада, 09:00
На Київщину насувається сніг: прогноз погоди на 14 листопада
На Київщину насувається сніг: прогноз погоди на 14 листопада
14 листопада, 07:15
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
19 листопада, 14:52
У Києві через прогнозовану негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Вчора, 15:16

Новини

Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
У Києві екстрені відключення. Графіки не діють (оновлено)
У Києві екстрені відключення. Графіки не діють (оновлено)
Який радіаційний фон у столиці: моніторинг від КМДА
Який радіаційний фон у столиці: моніторинг від КМДА
Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото)
Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото)
У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі
У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі
Відключення світла: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла: як діятимуть графіки на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
19K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
15K
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської
14K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
12K
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року

Новини

У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua