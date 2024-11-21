Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
Через погодні умови у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки
Як і прогнозували синоптики, Київ зранку 21 листопада засипає снігом. «Главком» зібрав фотодобірку, який вигляд мають різні райони столиці.
Варто зазначити, що через плюсову температуру сніг швидко розтає і під ногами доволі мокро та слизько. Прибиральники не встигають очищати вулиці від снігової жижі.
До речі, на вулицях Києва зараз працюють 180 одиниць спецтехніки «Київавтодору» обробляють дороги рідкими хлоридами. А понад 3 тис. працівників керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій працюють на прибудинкових територіях. До прибирання також задіяний 691 працівник «зеленбудів».
Поліцейські закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися наступних порад:
- перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;
- не виїжджайте на літній гумі;
- уникайте різких маневрів та слідкуйте за зміною дорожньої обстановки;
- тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
- дотримуйтесь швидкісного режиму;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість.
Пішоходів просять переходити дорогу лише в дозволеному місці та не забувати використовувати світлоповертальні елементи. У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати на номер 112 або в аварійні служби.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, йтиме помірний дощ з мокрим снігом, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Через такі погодні умови у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки.
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