Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць

Через погодні умови у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

Як і прогнозували синоптики, Київ зранку 21 листопада засипає снігом. «Главком» зібрав фотодобірку, який вигляд мають різні райони столиці.

Варто зазначити, що через плюсову температуру сніг швидко розтає і під ногами доволі мокро та слизько. Прибиральники не встигають очищати вулиці від снігової жижі.

До речі, на вулицях Києва зараз працюють 180 одиниць спецтехніки «Київавтодору» обробляють дороги рідкими хлоридами. А понад 3 тис. працівників керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій працюють на прибудинкових територіях. До прибирання також задіяний 691 працівник «зеленбудів».

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Поліцейські закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися наступних порад:

перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;

не виїжджайте на літній гумі;

уникайте різких маневрів та слідкуйте за зміною дорожньої обстановки;

тримайте безпечну дистанцію та інтервал;

дотримуйтесь швидкісного режиму;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість.

Пішоходів просять переходити дорогу лише в дозволеному місці та не забувати використовувати світлоповертальні елементи. У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати на номер 112 або в аварійні служби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, йтиме помірний дощ з мокрим снігом, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Через такі погодні умови у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки.