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Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Прогноз погоди на 14 листопада
фото: glavcom.ua

14 листопада в Україні очікується хмарна погода, вночі та вранці місцями туман

14 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі та вранці місцями туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У четвер в Україні передбачається хмарна погода. У західних областях на дорогах місцями ожеледиця. У південній частині невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. На решті території невеликі опади переважно у вигляди мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 3-8 м/с.

 

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5°С. Вдень повітря прогріється до +9°C. В Криму – до +12°С.

Прогноз погоди на 14 листопада
Прогноз погоди на 14 листопада
фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +3°C до -2°C, а вдень підніметься до +5°C. У Києві вночі та вдень очікується близько +1-3°C

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Теги: Київ Київщина Україна повітря вітер погода

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