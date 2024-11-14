Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада

14 листопада в Україні очікується хмарна погода, вночі та вранці місцями туман

14 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі та вранці місцями туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У четвер в Україні передбачається хмарна погода. У західних областях на дорогах місцями ожеледиця. У південній частині невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. На решті території невеликі опади переважно у вигляди мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5°С. Вдень повітря прогріється до +9°C. В Криму – до +12°С.

Прогноз погоди на 14 листопада фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +3°C до -2°C, а вдень підніметься до +5°C. У Києві вночі та вдень очікується близько +1-3°C