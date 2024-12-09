Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 9 грудня

Цього дня парасолька стане в нагоді, адже дощитиме в більшості областей України

На українців сьогодні чекає потепління

У понеділок 9 грудня в Україні буде хмарно. У більшості областей ітимуть помірні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму йтимуть помірні дощі, у південно-західній частині місцями значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом; на решті території без опадів. У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Уночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла.