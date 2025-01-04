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Якою буде погода на Водохреще: прогноз синоптикині Діденко

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Якою буде погода на Водохреще: прогноз синоптикині Діденко
Антициклон зумовить скрізь в Україні суху погоду
фото з відкритих джерел

З 6 січня стовпчики термометра піднімуться до +10 градусів

Вже із 6-7 січня в Україні розпочнеться потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Спочатку очікуються відлиги, а згодом до +4..+10 градусів.

За словами синоптикині, найхолоднішими в найближчому майбутньому будуть сьогоднішня субота і завтрашня неділя.

«У ніч на 5-те січня очікується -4..-9 градусів, завтра вдень максимально передбачається 0-2 градуси морозу, у південній частині 0-3 градуси тепла. На дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Вітер із північно-західного перейде на південно-західний і стихне завтра до помірного.

«Антициклон зумовить скрізь в Україні суху погоду, лише ввечері в неділю на Закарпатті та в Карпатах випадатиме сніг. У Києві 5-го січня без опадів і навіть із сонечком. Вночі -4-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. Вітер південно-західний, вгомониться до помірного», – додала Діденко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується невеликий снігопад. За прогнозом синоптиків, сьогодні випаде невеликий сніг, вночі на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

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Теги: погода прогноз погоди водохреща синоптик Наталка Діденко водохреще

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