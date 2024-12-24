На Святвечір Київ накриє туманом: синоптики повідомили про небезпеку

Туман протримається аж до Різдва

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У найближчі дві години і аж до ранку 25 грудня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначають синоптики, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У столиці сьогодні та завтра очікується туман фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні у понеділок, 24 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, на Закарпатті та в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. На Лівобережжі вночі та в першій половині дня – туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий.

У Київській області передбачається невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Як відомо, 24 грудня українці святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.