Синоптики попередили про небезпечні погодні умови в Києві та області

У столиці через негоду може виникнути ускладнення руху транспорту

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та Київській області. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Вранці 10 грудня зберігається ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Громадян попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, в Україні 10 грудня очікується хмарна погода, дощі. У західних та північних областях – мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби очікується від +4 до -1°С. У південній частині вночі +1-6°С, вдень +6-11°С, в Криму до +14°С.