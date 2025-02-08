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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 лютого
Прогноз погоди на 8 лютого
фото з відкритих джерел

На дорогах країни місцями ожеледиця

У суботу, 8 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах, крім більшості західних та південних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 лютого фото 1

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

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Теги: вітер прогноз погоди погода

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