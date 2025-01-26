Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити

Владислав каже, що у Кліщіївці залишилося дуже багато трупів – як росіян, так і наших бійців, евакуювати тіла яких не було змоги

Боєць ледве пережив атаку газом, яким росіяни намагалися отруїти наших захисників

23-річний Владислав на псевдо Бешкетник – піхотинець 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Хлопець разом із побратимами понад 80 днів пробув фактично в оточенні у Кліщіївці Донецької області. Росіяни їх труїли газом, штурмували і вибивали артилерією. Наші хлопці відбивали штурми навіть тоді, коли у них скінчилася вода і всі припаси. Їм доводилося пити сечу. Історію мужнього захисника і його побратимів розповідає «Радіо Свобода».

«Мені сказали: топай на позиції, бо нема кому. Ми (з побратимом, – ред.) пішли на позицію в Кліщіївку, біля церкви. Це звичайний бетонний погріб. Коли ми зайшли туди, то помітили, як на позиції залишився один із наших побратимів, він лежав. Він був настільки худий і обезсилений, що в нього видно було кістки та хребет», – розповідає Бешкетник.

У перші дні новоприбулі на позицію намагалися відгодувати знесиленого від голоду і спраги побратима.

«Води уже на початку бракувало. Коли ми ще тільки виходили на позицію, нам запакували багато води, утім, поки ми йшли, то по дорозі зустрічали хлопців, у яких теж бракувало води і роздавали їм, бо ж розуміємо, як це потрібно. Так ми дійшли до своєї позиції лише з однією пляшкою води. За якийсь час у тому підвалі я почав малювали палички на стіні – скільки днів я тут прожив. Десь на другий тиждень води вже не було взагалі. В роті пересохло. Думаємо, ну все – треба вже щось робити. Доводилося пити «морсік» – дістав пляшку, відвернувся, помочився. Воно охолонуло – випив», – розповідає Владислав.

Пити сечу хлопцям довелося аж два тижні. Справа в тому, що воду, їжу і боєприпаси їм доставляли дрони. Проте тоді погода зіпсувалася, і через сильний вітер дрони не змогли близько долітати.

«Нам командування сказало не виходити з укриття, аби зайвий раз не видавати себе. Пити хотілося настільки, що встаєш, а тобою аж хитає. Хотілося їсти. З глузду сходили від того, що не було їжі і води. Дах їхав моментально. В якийсь момент не стало зв’язку... Дах їхав настільки, що я почав вилазити із укриття. Без бронежилета, без каски. Я поліз шукати щось пити, їсти. Так виліз раз-другий – і знайшов колодязь. Ми каскою набирали ту воду. Я коли вперше приніс воду в підвал – вона була солодкою. Проста вода з колодязя була солодкою», – пригадує боєць.

Проте після таких вилазок їх одразу «вирахували» росіяни і стали нещадно атакувати з дронів, мінометів і артилерії, а потім навіть труїли газом.

«Спочатку нам розбили погріб, а потім нас почали закидати газами. Закидали так, що навіть протигаз не допомагав. Кидають два, три, чотири таких гази (газові гранати, – ред.). Газ був настільки густий, що протигаз не допомагав, усе пече, дихати не можеш. Єдине, що рятувало, що я зрозумів – не треба панікувати, а дихати спокійно. Коли дихав спокійно – відбувалася якась фільтрація. Після газу кидають гранату. І так: газ – граната, газ – граната. Так, щоб ми вилізли звідти. Тобто щойно хтось вилізе – ранять гранати, другий – ранять, третій – хана. Тоді вони всіх з дрона добивають», – описує Владислав нещадну тактику росіян.

Хлопець додає, що бували такі дні, коли їжі взагалі не було, доводилося буквально збирати крихти з землі.

«Було таке, що ми вибирали «Мівіну» з землі. На позиції ти цінуєш те, що в тебе є. Цінуєш ту баночку тушонки, обдуваєш, жуєш. Сиділи голодні. І коли тобі скидають їжу – ти просто на сьомому небі від щастя. Я там навчився готувати їсти: нам скидали пюрешки, «Мівіну», галети. І оце коли ти «Мівіну» з галетами змішуєш – це було найсмачніше. Коли була тушонка – це взагалі рай! А бувало й таке, що дрони підлітали, але через вітер не могли скинути їжі. Тоді хотілося дуже їсти. Тоді дуже сильно схудли. Так, що живіт запав всередину, так усе виглядало некрасиво. Я важив десь 50 кілограмів, хоча моя вага десь 74-76 кілограмів», – розповів піхотинець.

Владислав каже, що у Кліщіївці залишилося дуже багато трупів – як росіян, так і наших бійців, евакуювати тіла яких не було змоги.

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