Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити
Владислав каже, що у Кліщіївці залишилося дуже багато трупів – як росіян, так і наших бійців, евакуювати тіла яких не було змоги
фото: скріншот із відео

Боєць ледве пережив атаку газом, яким росіяни намагалися отруїти наших захисників

23-річний Владислав на псевдо Бешкетник – піхотинець 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Хлопець разом із побратимами понад 80 днів пробув фактично в оточенні у Кліщіївці Донецької області. Росіяни їх труїли газом, штурмували і вибивали артилерією. Наші хлопці відбивали штурми навіть тоді, коли у них скінчилася вода і всі припаси. Їм доводилося пити сечу. Історію мужнього захисника і його побратимів розповідає «Радіо Свобода».

«Мені сказали: топай на позиції, бо нема кому. Ми (з побратимом, – ред.) пішли на позицію в Кліщіївку, біля церкви. Це звичайний бетонний погріб. Коли ми зайшли туди, то помітили, як на позиції залишився один із наших побратимів, він лежав. Він був настільки худий і обезсилений, що в нього видно було кістки та хребет», – розповідає Бешкетник.

У перші дні новоприбулі на позицію намагалися відгодувати знесиленого від голоду і спраги побратима.

«Води уже на початку бракувало. Коли ми ще тільки виходили на позицію, нам запакували багато води, утім, поки ми йшли, то по дорозі зустрічали хлопців, у яких теж бракувало води і роздавали їм, бо ж розуміємо, як це потрібно. Так ми дійшли до своєї позиції лише з однією пляшкою води. За якийсь час у тому підвалі я почав малювали палички на стіні – скільки днів я тут прожив. Десь на другий тиждень води вже не було взагалі. В роті пересохло. Думаємо, ну все – треба вже щось робити. Доводилося пити «морсік» – дістав пляшку, відвернувся, помочився. Воно охолонуло – випив», – розповідає Владислав.

Пити сечу хлопцям довелося аж два тижні. Справа в тому, що воду, їжу і боєприпаси їм доставляли дрони. Проте тоді погода зіпсувалася, і через сильний вітер дрони не змогли близько долітати.

«Нам командування сказало не виходити з укриття, аби зайвий раз не видавати себе. Пити хотілося настільки, що встаєш, а тобою аж хитає. Хотілося їсти. З глузду сходили від того, що не було їжі і води. Дах їхав моментально. В якийсь момент не стало зв’язку... Дах їхав настільки, що я почав вилазити із укриття. Без бронежилета, без каски. Я поліз шукати щось пити, їсти. Так виліз раз-другий – і знайшов колодязь. Ми каскою набирали ту воду. Я коли вперше приніс воду в підвал – вона була солодкою. Проста вода з колодязя була солодкою», – пригадує боєць.

Проте після таких вилазок їх одразу «вирахували» росіяни і стали нещадно атакувати  з дронів, мінометів і артилерії, а потім навіть труїли газом.

«Спочатку нам розбили погріб, а потім нас почали закидати газами. Закидали так, що навіть протигаз не допомагав. Кидають два, три, чотири таких гази (газові гранати, – ред.). Газ був настільки густий, що протигаз не допомагав, усе пече, дихати не можеш. Єдине, що рятувало, що я зрозумів – не треба панікувати, а дихати спокійно. Коли дихав спокійно – відбувалася якась фільтрація. Після газу кидають гранату. І так: газ – граната, газ – граната. Так, щоб ми вилізли звідти. Тобто щойно хтось вилізе – ранять гранати, другий – ранять, третій – хана. Тоді вони всіх з дрона добивають», – описує Владислав нещадну тактику росіян.

Хлопець додає, що бували такі дні, коли їжі взагалі не було, доводилося буквально збирати крихти з землі.

«Було таке, що ми вибирали «Мівіну» з землі. На позиції ти цінуєш те, що в тебе є. Цінуєш ту баночку тушонки, обдуваєш, жуєш. Сиділи голодні. І коли тобі скидають їжу – ти просто на сьомому небі від щастя. Я там навчився готувати їсти: нам скидали пюрешки, «Мівіну», галети. І оце коли ти «Мівіну» з галетами змішуєш – це було найсмачніше. Коли була тушонка – це взагалі рай! А бувало й таке, що дрони підлітали, але через вітер не могли скинути їжі. Тоді хотілося дуже їсти. Тоді дуже сильно схудли. Так, що живіт запав всередину, так усе виглядало некрасиво. Я важив десь 50 кілограмів, хоча моя вага десь 74-76 кілограмів», – розповів піхотинець.

Владислав каже, що у Кліщіївці залишилося дуже багато трупів – як росіян, так і наших бійців, евакуювати тіла яких не було змоги.

Раніше боєць ЗСУ добу провів у окопі з росіянами і йому вдалося вижити. 

Також мільйонер, який служить у ЗСУ, розповів, що здобув на війні. 

Крім того, Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО. 

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Читайте також:

Теги: Свобода радіо граната укриття Герой України навчання боєприпаси Холодний Яр вітер Щастя росіяни погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків
Стало відомо, які професії є найдефіцитнішими в Україні
16 сiчня, 04:52
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
15 сiчня, 09:07
Тульська область під атакою дронів
Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи
14 сiчня, 01:52
19 січня у більшості регіонів України очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу
Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика
13 сiчня, 09:30
Алек Болдвін знову пішов до суду
Убивство українки в Голлівуді: Алек Болдвін подав до суду на прокурорів
10 сiчня, 15:08
На думку Келлога, «найбільшою помилкою» чинного президента Джо Байдена була відмова говорити з лідером РФ Володимиром Путіним
Спецпредставник Трампа планує вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації
8 сiчня, 23:15
На Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат: щодня гинуть або отримують поранення від 380 до 660 російських військових
Генерал ЗСУ назвав напрямки фронту, які є пріоритетними для росіян 2025 року
5 сiчня, 19:58
Альтернативна енергетика у Німеччині активно розвивається
Вартість електрики в Німеччині впала нижче нуля: Bloomberg пояснило феномен
3 сiчня, 10:16
Факт вандалізму виявила невелика група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола
У Дніпрі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу
26 грудня, 2024, 23:38

Події в Україні

На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера
На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера
Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити
Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити
У Часовому Яру проти ЗСУ воюють колишні «вагнерівці»
У Часовому Яру проти ЗСУ воюють колишні «вагнерівці»
Ярош розповів, як готувався скинути Лукашенка
Ярош розповів, як готувався скинути Лукашенка
За добу ДТЕК повернув електрику понад 10 тис. осель, що були без світла після обстрілів
За добу ДТЕК повернув електрику понад 10 тис. осель, що були без світла після обстрілів
Розвідники пояснили, чому вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод
Розвідники пояснили, чому вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
12K
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
11K
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
6181
На війні загинув кінорежисер Притула
5518
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики

Новини

26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
У Києві годину тривала повітряна тривога
Вчора, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua