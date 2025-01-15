Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 15 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 15 січня
Прогноз погоди на 15 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни подекуди ожеледиця

У середу 15 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та північних областях країни невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На заході та півночі країни сьогодні буде хмарно. У західних та місцями в північних областях невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. На решті території без опадів.

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 15 січня фото 1

На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині та в Криму до 5° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині місцями по області невеликий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний , 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла на Київщині.
У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році Марків став батьком. Службу в лавах ЗСУ не припиняв донині
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
7 сiчня, 21:44
Енергетики фіксують зниження споживання електроенергії через потепління у більшості регіонів України
«Укренерго» повідомило про покращення ситуації щодо споживання електроенергії
7 сiчня, 12:00
Прогноз погоди на 7 січня
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
7 сiчня, 06:00
Знімки 20 грудня 2017 року (ліворуч) і 8 грудня 2024 року (праворуч)
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
6 сiчня, 09:49
Температура вночі становитиме 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 5 січня
5 сiчня, 02:00
Температура вдень становитиме 5-10° тепла
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня
2 сiчня, 02:04
Прогноз погоди на 25 грудня
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 2024, 06:00
23 грудня відзначається День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 2024, 00:05
У південній частині, східних, деяких західних та більшості центральних областей прогнозують сніг
Деякі області накриє мокрий сніг: прогноз погоди на 22 грудня
22 грудня, 2024, 05:37

Суспільство

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 15 січня
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 15 січня
Як завершився 2024 рік на ринку праці? Дослідження
Як завершився 2024 рік на ринку праці? Дослідження
Forbes назвав найкращого українського блогера
Forbes назвав найкращого українського блогера
Чому зі зведень Генштабу зник Курахівський напрямок? Пояснення
Чому зі зведень Генштабу зник Курахівський напрямок? Пояснення
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2025 року
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни змушують пенсіонерів дивитись пропагандистські фільми
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни змушують пенсіонерів дивитись пропагандистські фільми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
55K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
19K
Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії
9224
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
8524
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38
На Рівненщині двоє братів організували канал незаконного перетину кордону
Сьогодні, 04:18

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua