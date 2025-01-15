Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 15 січня

На дорогах країни подекуди ожеледиця

У середу 15 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та північних областях країни невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На заході та півночі країни сьогодні буде хмарно. У західних та місцями в північних областях невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. На решті території без опадів.

На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині та в Криму до 5° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині місцями по області невеликий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний , 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла на Київщині.У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.