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У Києві приспустили найбільший прапор країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві приспустили найбільший прапор країни
Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
фото з відкритих джерел

Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри

У Києві у суботу, 18 січня, через прогнозовані пориви вітру приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

За прогнозом синоптиків, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

До слова, висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, у суботу, 18 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

Також у 2024 році середня температура поверхні Землі зросла на 1,55 °C. Це свідчить про те, що минулий рік став найтеплішим за всю історію спостережень.

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Теги: Київ прапор музей прапор України погода

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