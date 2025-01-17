Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду

Трамп розпорядився перенести основні заходи в день його інавгурації у приміщення будівлі Конгресу США

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа пройде у приміщенні через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN.

Спочатку повідомлялося, що обговорення про місце проведення інавгураційного параду та інших урочистостей ще тривають. Водночас команда Трампа веде переговори про потенційне проведення деяких урочистостей на арені Capitol One.

Соратники республіканця також ведуть переговори з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній про те, як поводитися з десятками тисяч людей, які планували прийти до Національної алеї. Посадовці стурбовані тим, що низькі температури можуть становити ризик для здоров'я відвідувачів і гостей.

Згодом Трамп публічно підтвердив, що планує провести інавгурацію в ротонді Капітолія. «Арктичний холод охоплює країну. Я не хочу, щоб люди постраждали», – написав Трамп

Варто зазначити, що останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опустилася нижче -13 градусів. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня, а от засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг будуть гостями на заході.

Як відомо, усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані.Комітет з інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду.