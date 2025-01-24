Куди сходити у Києві на вихідних 25-26 січня: перелік культурних подій

Міська влада нагадує киянам та гостям міста про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Протягом вихідних у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, тривають виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи» та фотовиставка «Відвага нації». До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 25-26 січня.

Зокрема, у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 25 січня відбудеться прем’єра комічної опери «Фальстаф». Національний музей декоративного мистецтва України запрошує до 28 лютого відвідати виставку «Марія Примаченко. Невідоме», на якій буде представлено твори 1930–1940-х років із власної колекції музею.

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

25 січня – музична казка «Білосніжка»;

26 січня – казка-цирк «Вовк та семеро козенят».

Дитячий простір «У світі казок»

25 січня – жартівлива опера «Пан Коцький».

Київський національний академічний театр оперети:

25 січня – «На Русалчин Великдень»;

26 січня – «Коцюбинський. З глибини».

Київський академічний театр «Колесо»:

25 січня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

25 січня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

26 січня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.П.»;

26 січня – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум).

Київський академічний театр на Печерську:

25 січня – «Salida Cruzada 8 кроків танго», романтична комедія;

26 січня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

25 січня – комічна опера на дві дії «Фальстаф». Прем’єра.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

25 січня – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

25 січня – «Близькість». Дорослі ігри;

25 січня – «Котигорошко». Казка;

26 січня – «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

26 січня – «Котигорошко». Казка;

26 січня – «Море… Ніч… Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі.

Київський академічний театр «Золоті ворота»:

26 січня – «Кортес».

МЦКМ «Жовтневий палац»:

25 січня – вистава «Вартові мрій».

Музеї

Музей Майдану:

25 січня об 11:00 – «Місцями Революції Гідності. Хроніка подій». Старт маршруту на Михайлівській площі (біля банера про Героїв Небесної Сотні). Деталі за тел.: 096-284-28-07.

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 26 січня – виставка «Різдвяне місто. Київ ХІХ-ХХ століть»;

до 16 лютого – виставка «Бурштинове серце української землі»;

до 31 січня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 січня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

25 січня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

26 січня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

до 31 січня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

26 січня – лекція Надії Харт «Яків Гніздовський: мистець і обставини» з циклу «Поговоримо про…» – до 110-річчя від дня народження художника;

до 31 січня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 січня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

25 січня – 25 лютого – відкриття виставки «Говори про мене гарно», присвяченої Тетяні та Вікторії Цимбал;

до 31 січня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 січня – виставка «Світ колажів Любові Панченко».

Музей окупації Києва:

до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

26 січня – концерт фортепіанної музики;

до 31 січня – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:

до 31 січня – виставка «Озираючись назад», до 45-ї річниці з дня відкриття музею;

26 січня – концерт Національної філармонії України.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

25 січня – арттерапія для людей з інвалідністю. Майстер-клас із малювання «Вчимося малювати і не тільки».

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 26 січня – виставка «Прозорість». Іван Аполлонов, Лариса Піша, Олена Придувалова, Оксана Стратійчук. Художнє скло, вітраж, графіка, живопис;

до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. із колекції музею);

до 9 лютого виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

26 січня о 13:00 – кураторська екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

із 22 січня – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени»;

25 січня – тематична екскурсія Павлишин М. Г. «Василь Масютин і українська діаспора, та козацько-гетьманська тема в його творчості»;

25 січня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької.

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 31 січня – онлайн-виставка «Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара»;

до 31 січня – онлайн-виставка «Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття»;

до 31 січня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас із інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

упродовж січня – експозиція робіт переможців ІІ Міжнародного конкурсу «Малюємо українською. Абетка»;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

виставка до Дня Гідності та Свободи;

виставка видань про голод в Україні 1920–1922, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

до 2 лютого – до Дня Соборності України фотовиставка «Україна єдина» (спільно з КО НСФХУ);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

25 січня – «Райський острів»;

26 січня – «Танго втрьох?...На Монмартрі».

Музей видатних діячів української культури:

до 31 січня – виставка з фондової колекції «Різдвяна ніч»;

25, 26 січня – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

26 січня – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

26 січня – франковий сальон «Українське романсеро»;

25 січня – ноктюрн all’italiana. Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій із чаюванням.

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;

26, 27 січня – вулична екскурсія;

26, 27 січня – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;

щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

28 січня – відкриття виставки В. Микити.

Музей українського грамзапису:

25, 26 січня – вініловий доробок Оксани Білозір. Прослуховування колекції платівок народної артистки України.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

25, 26 січня – авторська екскурсія виставкою-історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;

25, 26 січня – серія освітніх курсів. «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;

протягом зими (за попереднім записом) – «Хатинка Київського Миколая». Дитячі атракції – «Хатинка народних майстринь»;

протягом зими (за попереднім записом) – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від народної студії «Київське бісероплетіння». Деталі за тел.: 066-381-32-80.

Бібліотеки

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

25 січня – зустріч із науковцями Національного науково-природничого музею НАН України та учасниками експедиції станції «Академік Вернадський».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

25 січня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

25 січня – майстер-клас «Пишемо українською»;

26 січня – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

25–26 січня – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

25–26 січня – виставка гравюр Аркадія Пугачевського «Все минає…»;

Бібліотека ім. В. Яна:

26 січня – оздоровчо-спортивна студія «Крокуйте з нами» «Корисні властивості води».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

25–26 січня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

25–26 січня – виставка графіки відомої київської художниці, поетеси, фотохудожниці Сніжани Малишевої «Лінія квітки».

Бібліотека ім. О. Вишні:

26 січня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

25–26 січня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам та гостям міста про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.